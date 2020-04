Seks koronasmittede ved Aker Solutions-verft i Egersund

Fem av de smittede er nå friskmeldt.

Fra Aker Solution-verftet i Egersund. Bildet er tatt ved en annen anledning. Vis mer Jon Ingemundsen/Stavanger Aftenbladet

Publisert: Publisert: 23. april 2020 06:57

I perioden 28. mars til 18. april fikk seks Akers Solutions-ansatte ved verftet i Egersund påvist koronasmitte, bekrefter pressekontakt Cathrine Gjertsen.

– Alle de smittede har hatt milde symptomer. Én er i isolasjon hjemme og fem andre er friskmeldt, forklarer hun.

Ifølge Gjertsen har de smittede jobbet på flere prosjekter.

Etablerte karantebygg

– Aker Solutions samarbeider tett med kommunelegen via bedriftshelsetjenesten. Nærkontakter og kolleger av de smittede har blitt kartlagt. Nærkontakter er satt i karantene og blitt tett oppfulgt, sier Gjertsen.

At det skulle oppstå smitte ved verftet, har hele tiden vært Aker Solutions’ store frykt. Mange personer bor og jobber svært tett på området.

Les også Sursøt dag for Aker BP: Åpner nytt satellittfelt tre år før tiden – midt i coronakrisen

Allerede tidlig i mars ble det derfor etablert en brakkebygning som fungerte som karantenehus for medarbeidere. I huset var det 44 rom fordelt på to etasjer.

Første etasje var for medarbeidere som ventet på prøvesvar, mens andre etasje var for dem som eventuelt måtte sitte i karantene i 14 dager.

800 bodde på verftet

Da myndighetene innførte svært strenge tiltak torsdag 12. mars, strammet imidlertid også Aker Solutions til. Dagen etterpå ble 700 innleide, utenlandske arbeidere sendt hjem.

På det tidspunktet arbeidet 2400 personer på verftet i Egersund. Opp mot 800 av disse bodde i brakker og flotell på verftsområdet.

– Det vil ikke være forsvarlig å huse mange hundre personer i hjemmekarantene i brakker over lang tid, og vi mener derfor at det er bedre for alle parter at de reiser hjem i stedet, sa Gjertsen til Aftenbladet da.

– Aker Solutions jobber daglig med tiltak for å forhindre ytterligere tilfeller, sier hun nå.

Ingen flere med symptomer

Det innebærer blant annet stor oppmerksomhet rundt helsemyndighetenes råd om avstand, håndhygiene og rengjøring.

– Vi har også kjøpt inn ekstra spesialutstyr for å desinfisere områder hvor smittede har oppholdt seg.

Nå er håpet at ingen flere medarbeidere er smittet.

– Det er nå gått 14 dager siste mulige eksponering og ingen flere har utviklet symptomer, sier Gjertsen.

Hør fersk podkast om situasjonen i oljebransjen: