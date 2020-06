Aker Solutions applauderer olje-pakken, men permitteringene i Egersund kommer uansett

For verftet i Egersund er det nok jobb ut året. Nå håper Aker Solutions-direktør Jan Ertesvåg at oljeselskapene følger opp tiltakspakken og investerer i nye prosjekt.

Jan Ertesvåg ga Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum klar beskjed om hva som måtte gjøres under besøket på verftet utenfor Egersund. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 9. juni 2020 19:46

Midt i mai var Aker Solutions-direktør Jan Ertesvåg i Egersund klar på hva han ønsket seg av politikerne på Stortinget: Endringer i oljeskatten som får selskapene til å investere.

Oljekrisen slo raskt inn over Aker Solutions. Aktiviteten på verftet utenfor Egersund er nå preget av prosjekter som blir ferdige i løpet av sommeren. Derfor trenger de at oljeselskapene går for nye investeringer.

Når tiltakspakken nå er vedtatt, applauderer Ertesvåg resultatet. Nå er han klar til å konkurrere om nye oppdrag, så snart oljeselskapene tar tiltakspakken i bruk.

– På verftet i Egersund har vi sysselsetting ut dette året. Så vi trenger arbeid neste år. Vi håper selvsagt vi har konkurransedyktige priser for de prosjektene som nå kommer som et resultat av tiltakspakken og får tildelt noen av disse, sier Ertesvåg.

Han forventer uansett en lavere omsetning neste år.

– Nye prosjekt starter med ingeniørarbeid og innkjøp, og det tar ett år før fabrikasjonen starter. I tillegg har også internasjonale prosjekt blitt utsatt, ikke bare norske, sier Ertesvåg.

Han ønsker seg nå at at permitteringsperioden økes da 26 til 52 uker.

– Selv om tiltakspakken nå er lansert, er det sannsynlig at mange prosjekt ikke kommer til verftene før i 2021. Derfor regner vi med permitteringer neste år, før vi ser at aktiviteten øker i 2022 og 2023, sier Ertesvåg.

