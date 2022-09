Nytt svensk strømpris-grep

Sveriges regjering lover statlige lån til strømselskaper, slik at de skal kunne tilby avbetalingsordninger til kunder som sliter.

Sveriges finansminister Mikael Damberg.

Sverige sliter sammen med resten av Norden og Europa med svært høye priser på gass og strøm. Akkurat som i Norge rammer de høye prisene særlig de sørlige delene av landet.

Regjeringen har tidligere lovet en betydelig kompensasjon for de høye prisene på om lag 90 milliarder kroner.

Nå varsler finansminister Mikael Damberg ytterligere tiltak for kunder som sliter med å betale de høye regningene.

– Derfor vil vi innføre en strømregnings-akutt i denne alvorlige situasjonen, sier Damberg på en pressekonferanse torsdag.

– Vi vil at staten tilbyr lån til strømselskapene, slik at de skal kunne tilby avbetalingsordninger til strømkunder som har vansker for å betale hele sin strømregning umiddelbart, sier han.

Med statlige lån i ryggen skal selskaper som selger strøm kunne tilby avbetalingsordninger til kunder som sliter med å betale. Da kan de spre betalingene sine over lenger perioder, og slippe å bla opp alt på én gang.

Satser på ordning i november

Systemet med avbetalingsordning skal være klart om kort tid. Damberg tror at kunder kan få dette tilbudet i løpet av noen få måneder.

– Målet er at elregnings-akutten skal være på plass så raskt som mulig i 2022, senest når novemberregningen skal betales, sier finansministeren.

– Vi har også hørt at strømselskaper etterspør noe sånt. For noen husholdninger kan det være vanskelig å håndtere store strømregninger, sier Damberg.

Han skal også ha møter med strømhandelsselskaper for å diskutere hvordan dette kan gjennomføres.

– Mange strømkunder vil føle seg mye sikrere hvis ikke hele strømregningen må betales på én gang, sier Damberg.

Også i Norge ventes det høyere strømregninger enn vanlig i vinter, men strømstøtten demper smellen. Det viser ferske regnestykker fra den norske regjeringen.

Hvis august-snittet på 4,34 kroner kilowattimen holder seg ut året, vil en husholdning i Sørvest-Norge betale 14.700 kroner i strømregning i andre halvår, ifølge regjeringen. Uten strømstøtte ville det ha kostet nær 50.000 kroner.

Har varslet flere tiltak

Sverige har tidligere lovet strømstøtte på rundt 90 milliarder kroner til husholdninger og næringsliv. Dette skal hentes fra Svenska Kraftnäts forventede inntekter fra overføring av kraft (flaskehalsinntekter) i årene 2022 og 2023.

Energiministrene i Norge og Sverige sa denne uken at de ønsket å samle de nordiske og baltiske landene i en felles innsatsgruppe knyttet til energi.

Der skal landenes fremste eksperter bidra med kunnskap og jobbe for å styrke de nordiske landenes energisikkerhet og redusere russisk påvirkning.

Den svenske regjeringen varslet i helgen garantier på hele 250 milliarder svenske kroner til kraftselskaper i Norden. Bakgrunnen er at kravene til å stille sikkerhet i krafthandelen har økt mye, og Sverige fryktet konkurser.

EU varslet nye tiltak

Onsdag varslet EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen en rekke planer som skal hjelpe forbrukere og næringsliv som sliter med dyr gass og strøm.

Kommisjonen ga få detaljer om hvordan disse forslagene skal gjennomføres. Energiministrene i EU skal møtes fredag.

EU vil blant annet:

sette tak på gevinsten for fornybar energiproduksjon, og omfordele pengene til forbrukere, inkludert både husholdninger og bedrifter

kreve en form for bidrag fra olje- og gasselskaper, kalt «solidaritetsbidrag»

sette et pristak på russisk gass

redusere strømforbruket i timene med høyest forbruk

tilby hjelp til selskaper som sliter med å stille sikkerhet i energihandelen

– EU trenger å agere kraftig og besluttsomt, sier energiminister Khashayar Farmanbar på pressemøtet torsdag.

