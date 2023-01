Regjeringen deler ut 47 oljelisenser i årets TFO-runde

SANDEFJORD (E24): Tirsdag tildeler Olje- og energiministeren 47 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel til 25 oljeselskaper. Det er litt færre enn hans forgjenger gjorde året før.

Terje Aasland annonserer åpner årets oljekonferanse i Sandefjord med å røpe resultatene fra fjorårets TFO-runde.

– Jeg er stolt over å kunne tilby 47 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde til et bredt mangfold av selskaper, sier Olje- og energiminister Terje Aasland fast fra bankettsalen på Scandic Park Sandefjord.

– Vi skal utvikle, og ikke avvikle norsk sokkel, slår han fast.

25 oljeselskap får tilbud om eierandel i totalt 47 lisenser. Det er litt færre enn i fjor, og langt unna rekorden til Terje Søviknes (FrP), som delte ut 83 lisenser i 2018.

Det er tradisjon at olje- og energiministeren annonserer resultatene av den årlige TFO-runden på NPFs Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord, som i år arrangeres for 43. gang. Her samles personlig inviterte representanter fra Stortinget, regjeringen, og oljebransjen. I år er det 43. gang konferansen holdes.

TFO står for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder», og er en årlig tildelingsrunde av lisenser i modne områder på norsk sokkel.

Tilbud gis til følgende selskaper (andeler/operatørskap): Aker BP (17/9) AS Norske Shell (1/0) Concedo (1/0) Conoco Phillips (2/1) DNO (11/1) Equinor (26/18) Harbour (3/1) INPEX-Idemitsu (3/0) Kufpec (1/0) Lime (2/0) Longboat (3/0) Lotos (1/0) M Vest (1/0) Neptune (2/1) OKEA (4/2) OMV (4/2) Pandion (2/0) Petrolia NOCO (1/1) PGNiG (3/0) Source (1/0) Sval (4/0) TotalEnergies (4/0) Vår Energi (12/5) Wellesley (4/3) Wintershall Dea (11/3) Vis mer

Olje- og energidepartementet mottok søknader fra 26 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2022.

Flest oljelisenser i Nordsjøen

De 47 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (16) og Barentshavet (2), skriver Olje - og energidepartementet i en pressemelding.

Blant de 25 ulike oljeselskapene som får tilbud om andeler er det både store internasjonale selskaper og mindre norske leteselskaper.

12 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Et forpliktende arbeidsprogram er knyttet til alle tillatelsene, heter det i meldingen.

Sikkerheten på norsk sokkel ble hevet i fjor etter to eksplosjoner ved en gassrørledning.

– Årlig tildeling av leteareal er en bærebjelke i å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i regjeringens petroleumspolitikk, sier Aasland.

– Vi skal produsere mest mulig fra norsk sokkel, samtidig som vi klarer å levere klimapolitikken, sier han.

Han slår fast at utvikling av oljesektoren, ikke går på bekostning av utviklingen av fornybar energi. De to næringene er sammenvevd, mener han.

To ulike lisensordninger på norsk sokkel TFO er en forkortning for Tildeling i forhåndsdefinerte områder, og er lisensrundene der lisenser deler ut i modne områder på norsk sokkel på årlig basis. Her er det snakk om så å si hele Nordsjøen og Norskehavet, samt sørlige deler av Barentshavet. Til sammenligning er konsesjonsrundene ordningen der det åpnes opp helt nytt areal i åpnede områder på sokkelen. Da snakker man i all hovedsak om areal i Barentshavet. Den siste konsesjonsrunden som ble avholdt var den 25. konsesjonsrunden i 2020, som var preget av rekordlav interesse. I november 2022 annonserte regjeringen at den 26. konsesjonsrunden utsettes til 2025. Vis mer

Færre tillatelser enn i fjor

I fjor fikk 28 selskaper tilbud om nye leteområder på norsk sokkel. Selskapene fikk tilbud om andeler i totalt 53 nye utvinningstillatelser.

Lars Haltbrekken, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget fra SV, kalte fjorårets utdeling for «galskap».

– Verdens ledende klimaforskere, FNs generalsekretær og IEA sier at vi må slutte å lete etter mer fossil energi, sa han.

Også i år skal Haltbrekken få si sin mening. Onsdag deltar han i en debatt med blant annet Listhaug og Solberg.

Bekymret for sjøfugl

Naturvernforbundet er ikke begeistret for regjeringens tildeling av oljelisenser. Til tross for at det er færre i år enn på mange år.

– Dagens tildeling bekrefter at norsk oljepolitikk fortsatt er totalt frakoblet virkeligheten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er spesielt kritisk til at TFO-området utvider seg stadig lenger inn i sårbare og tidligere urørte områder i Arktis.

Én av blokkene er tildelt midt i oppvekstområdet til den utrydningstruede sjøfuglen lomvien, skriver miljøorganisasjonen i en e-post til E24.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, er svært kritisk til at det deles ut nye letelisenser samtidig som vi står midt i en klimakrise.

På grunn av ny kunnskap om sjøfugl er området foreslått som nytt SVO-område (Særlig Verdifullt og Sårbart Område) i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanene.

– Vi vet at sjøfugl er spesielt sårbare for oljesøl. At det da likevel åpnes for oljeutvinning i barnehagen til sjøfuglene våre, er et ekstra bevis på at oljen fortsatt får lov til å trumfe alle andre hensyn. Nå må vi snu, sier Gulowsen.

FRP vil satse mer i Barentshavet

På helt motsatt side står FRP, som kritiserer regjeringen for manglende oljesatsing i Barentshavet.

– Oljedirektoratet anslår at mesteparten av reservene på norsk sokkel ligger i Barentshavet. Da er det svært negativt at det kun blir gitt to lisenser i det som bør være et av de mest attraktive områdene å lete etter olje og gass fremover, uttaler Energipolitisk talsperson i Frp Terje Halleland, i en e-post til E24.

Han gir SV skylden, eller æren, alt ettersom, for at det ikke blir satset hardere i Barentshavet.

– SV har i praksis fått hånden på rattet over Norges viktigste næring, og gjør det de kan for å stramme inn. Det bør derfor ikke overraske Ap og Sp at interessen for Barentshavet har blitt lav på deres vakt, sier Halleland.

Aasland avviser FRPs kritikk. Han mener oljeselskapene viser stor interesse for Barentshavet, og han forsikrer at regjeringen ænsker å utvikle hele den norske sokkelen, inkludert Barentshavet.

Aasland sier til E24 at regjeringen ønsker å utvikle hele den norske sokkelen.

Rettelse E24 skrev i en tidligere versjon av denne artikkelen at Chrysaor ikke hadde blitt tildet lisens. Det er ikke riktig. Chrysaor byttet formelt navn til Harbour i oktober – og Harbour står oppført på listen over selskapene som er tildelt (3/1).