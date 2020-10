Enighet i forhandlingene om oljeserviceavtalen

Industri Energi ble natt til torsdag til enighet med Norsk olje og gass i forhandlingene om oljeserviceavtalen.

Frode Alfheim i Industri Energi. Vis mer byoutline Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Publisert: Publisert: 22. oktober 2020 06:21

– Vi er fornøyd med at vi har fått på plass et godt oppgjør for medlemmene, i tråd med frontfaget, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Oljeserviceavtalen omfatter drøyt 30 leverandørbedrifter som er medlem i Norsk olje og gass. I tillegg er den gjort gjeldende for ytterligere 30 bedrifter med ansatte både offshore, på land og innenfor dykking.

LO-forbundet Industri Energi har totalt rundt 6.500 medlemmer innen oljeserviceområdet.

YS-forbundet Safe brøt imidlertid forhandlingene om Brønnserviceavtalen.

– Det er svært beklagelig at Safe ikke ville godta det fremsatte tilbudet som Industri Energi godtok og som var i tråd med rammen i de sentrale forhandlingene i frontfagsoppgjøret, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Dermed går oppgjøret om Brønnserviceavtalen til mekling. Dato vil bli fastsatt senere.