Microsoft vil inn i norsk CO₂-fangst og lagring

Equinor og Microsoft har i dag inngått en intensjonsavtale om lagring av CO₂ under Nordsjøen.

Publisert: Publisert: 14. oktober 2020 17:40

Microsoft har et mål om å bli karbonnegative innen 2030.

Selskapet utforsker derfor flere muligheter for å nå dette målet og ser nå på Northern Lights-prosjektet i Norge, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Prosjektet er en del av det norske CO₂-fangst- og lagringsprosjektet, kalt «Langskip». Prosjektet fører CO₂ fra anlegget i Brevik, og lagres under Nordsjøen.

– Langskip er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, og et stort og viktig teknologiprosjekt. Vi mener det er en effektiv måte for Norge å bidra til å redusere klimagassutslippene på lang sikt til lavest mulig kostnad. Dagens signering viser det brede industriengasjementet for CO2-håndtering, sier statsminister Erna Solberg.

Intensjonsavtalen som Equinor har signert med Microsoft er en intensjonsavtale med om å samarbeide om det såkalte Northern Lights-prosjektet.

Skal se på mulighetene

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru var til stede da avtalen ble signert i Oslo onsdag, sammen toppledere fra Microsoft, Equinor, Shell og Total.

Intensjonsavtalen handler om å se på mulighetene i transport- og lagringsprosjektet Northern Lights. Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Det omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i et reservoar i Nordsjøen og er en del av det norske CO₂-fangst- og -lagringsprosjektet Langskip.

Norge ønsker å være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet var et av de første landene i verden til å melde inn et forsterket mål om klimakutt til FN under Parisavtalen. Regjeringen mener CO₂-fangst og -lagring er et nødvendig klimatiltak for å redusere klimagassutslippene, uten å bremse utviklingen.

Dette har Equinor og Microsoft blitt enige om:

Utforske et teknologisamarbeid for å integrere Microsofts digitale kompetanse i Northern Lights-prosjektet.

Microsoft vil utforske bruk av Northern Lights' CO2-transport- og lagringsanlegg som del av deres portefølje for CO2-reduksjon, transport og lagringsprosjekter.

Utforske måter for Microsoft å investere i effektiv utvikling av Northern Lights

Utforske og etablere en tilnærming for å løfte CCS sin rolle i å nå Europas klimamål.

– Viktig klimatiltak

– CO2-håndtering er et viktig klimatiltak. Dette samarbeidet mellom Microsoft og Equinor om Northern Lights-prosjektet demonstrerer felles satsing og har som mål å gi teknologiutvikling og kostnadsreduksjoner. Dette er nødvendig for at Langskip og global utrulling av fangst og lagring av CO2 en suksess, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Fakta – Northern Lights Northern Lights-prosjektet er en del av det norske CO₂-fangst- og lagringsprosjektet, kalt «Langskip». Langskip vil omfatte fangst av CO₂ fra en eller to industrielle fangstkilder. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂. Den første fasen av prosjektet inkluderer kapasitet til å transportere, injisere og lagre opptil 1,5 millioner tonn CO₂ per år. Når CO₂ er fanget på land, vil den transporteres med skip, injiseres og lagres permanent 2 600 meter under havbunnen i Nordsjøen. Planen er å være i drift i 2024. CO₂-mottaksterminalen vil være lokalisert til industriområdet Naturgassparken i Øygarden kommune på Vestlandet. Anlegget skal drives fra Equinors anlegg ved Sture-terminalen i Øygarden. Lagringskomplekset ligger 2 600 meter under havbunnen. I mars 2020 ble boringen av Eos-bekreftelsesbrønnen fullført. (Kilde: Olje- og energidepartementet) Vis mer vg-expand-down

