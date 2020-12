Riksrevisjonen om Equinor-styringen: – Departementet har vært for lite opptatt av lønnsomhet

Riksrevisjonen mener Olje- og energidepartementet har hatt for dårlig oversikt over hva oljegiganten Equinor egentlig har skrevet i sine regnskap. Først under dagens oljeminister Tina Bru kom det krav om mer åpenhet, poengterer riksrevisoren.

Riksrevisor Per-Kristian Foss Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres ...

Etter heftige debatter om pengebruk, kostnadskontroll og ikke minst milliardtapene i USA har Riksrevisjonen sett nærmere på hvordan staten egentlig passer på Equinor, som storaksjonær.

– En aktiv og informert eier bør ha bedre oversikt over innholdet i årsrapporten enn det departementet har hatt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en uttalelse om måten Olje- og energidepartementet har forvaltet eierskapet.

Vurderingen kommer frem i Riksrevisjonens årlige kontroll av måten staten forvalter eierskapet sitt i ulike selskaper. I år er det gjort seks enkeltundersøkelser, inkludert en gjennomgang av hvordan Olje- og energidepartementet har fulgt opp Equinors utenlandsinvesteringer.

Selv om mange av investeringene til selskapet utenlands har gått bra, har Equinors enorme tap i USA vært under søkelyset gjennom hele året.

Equinor har helt frem til i år ikke villet gi spesifikke regnskapstall for den utfordrende olje- og gassvirksomheten i USA. Selv om deler av de store tapene har blitt omtalt i både E24 og andre medier opp gjennom årene, var det først da Dagens Næringsliv summerte opp tapene i årsrapporten at diskusjonen ble heftig i offentligheten.

Avisen hadde både summert opp de foreløpige tapene basert på informasjon fra årsrapporter, og i tillegg avdekket flere advarsler fra internrevisjonen og manglende kostnadskontroll tilbake i tid.

E24/Stavanger Aftenblad har også omtalt Equinors virksomhet i Angola og forhold knyttet til den og Equinors partnere.

På toppen av dette har Equinor også hatt utfordringer med coronapandemien, det kraftige fallet i oljeprisen og flere alvorlige branner ved sine norske landanlegg i år.

Les også Bakgrunn: Equinor snur etter USA-kritikk: Vil rapportere amerikansk satsing hvert kvartal

Les også Skjult eierskap i Angola: – Røde lys i alle retninger

– Ble klar over omfanget gjennom mediene

Ifølge rapporten har ikke Equinor nådd departementets avkastningskrav mellom 2011 og 2019 og det er USA-investeringene som «i vesentlig grad har bidratt til dette».

I november kom det i en høring på Stortinget frem at Equinors tap i USA er oppe i 190 milliarder kroner.

Equinor startet utover 2000-tallet en omfattende satsing på land i blant annet USA, der man brukte store summer på å sikre seg ressurser innen skiferolje og -gass.

Riksrevisjonen påpeker i sin rapport at «Olje- og energidepartementet ble først klar over omfanget av Equinors tap i USA gjennom mediene i 2020» – det til tross for at «tapene har vært rapportert og tilgjengelig i Equinors årsrapporter siden 2017».

Riksrevisjonen påpeker at det først var i 2020, etter at nåværende olje- og energiminister Tina Bru (H) tok over, at det skjedde en endring.

– Departementet har vært for opptatt av oljeproduksjon og for lite opptatt av lønnsomhet. Først i 2020 uttrykte statsråden behov for mer tilgjengelig og åpen informasjon om Equinors virksomhet i USA. Det er kritikkverdig at dette ikke skjedde tidligere, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les også Equinor-høringen i Stortinget: – Styret sa ja der vi skulle sagt nei

Les også Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

Bakgrunn: Alvorlige hendelser, USA-tap, kostnadssprekker og utsettelser

Equinor har meldt om flere alvorlige hendelser på sine landanlegg i år:

I tillegg til disse hendelsene har Equinor også vært i hardt vær etter omfattende tap på investeringer i USA og nye store kostnadssprekker og utsettelser på flere utbyggingsprosjekter.

Les også Bellona kritisk etter nok en brann: – Equinor har ikke kontroll

Les også Konserntillitsvalgt i Equinor har varslet om ukultur