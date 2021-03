Analytiker: – Oljeprisen skal godt forbi 80 dollar

Kepler Cheuvreux’ oljeanalytiker har plukket ut de nordiske aksjene som han mener blir vinnerne ved et forventet kraftig oljeprishopp i år.

Valhall-feltet i Nordsjøen. Oljen fra Nordsjøen blir langt dyrere fremover, dersom Kepler Cheuvreux treffer med sine ferske prognoser. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere oljeeksperter har den siste tiden jekket opp sine anslag for oljeprisen for resten av året, med forventninger om markante byks.

Kepler Cheuvreux er nå også ute med en fersk oppdatering sendt til kundene sine, der meglerhuset er blant de mest positive.

– Nå skal oljeprisen godt forbi 80 dollar fatet, kommenterer oljeanalytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux.

Onsdag ligger prisen for et fat nordsjøolje (brent spot) på drøyt 67 dollar.

Fakta om Opec: Heter Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960.

Består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Har de seneste årene blitt utvidet til Opec+, som består av medlemslandene over og ti andre samarbeidsland. Det inkluderer blant annet Russland.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen har en betydelig, om enn minkende, innflytelse på oljemarkedet. Vis mer vg-expand-down

Peker på Opec-overraskelse

Holte mener oljeprisen kan bikke 80 dollar fatet i årets tredje kvartal, basert på den forventede balansen i oljemarkedet.

Det i kjølvannet av oljegrupperingen Opec+ sin overraskende beslutning om å opprettholde produksjonsnivået sitt, og at oljegiganten Saudi-Arabia beholder sitt frivillige kutt på en million fat per dag.

Beslutningen sendte oljeprisene opp mot slutten av forrige uke.

Det var da coronakrisen traff oljemarkedet at Opec+ svarte med å kutte produksjon med ti millioner fat om dagen, i et forsøk på å skape balanse i markedet.

Fortsatt holder oljelandene altså produksjon borte fra markedet, men planen er å skru oljekranen gradvis opp igjen.

Goldman Sachs besluttet å jekke opp sine prognoser for nordsjøoljen til 75 dollar fatet i andre kvartal og 80 dollar fatet i tredje kvartal etter Opec-beslutningen.

– Det er nå klart at Opec+ går for en strategi om et stramt oljemarked, skriver storbanken, ifølge Bloomberg Markets.

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux. Vis mer byoutline Marius Lorentzen/E24

– Kan måtte jekke opp utbyttet

I lys av en forventet oljefest senere i år, anbefaler Kepler Cheuvreux å laste opp i aksjer som er tydeligst eksponert mot råoljeprisene.

Her trekkes, slik som tidligere, Aker BP og BW Energy frem. I disse to øynes det en oppside på henholdsvis rundt ti prosent og 93 prosent.

– Aker BP kan til og med måtte jekke opp utbyttet for 2021 for å ikke samle for mye kontanter på balansen på grunn av høyere oljepriser, skriver Holte.

Equinor får også en kjøpsanbefaling.

– Vi vil følge tett med på Equinor på bakgrunn av høyere oljepris, spesielt i lys av det som garantert vil være en sterk kontantstrøm i årets første halvår og potensielt også i andre halvår dersom oljeprisen stiger over 80 dollar fatet i tredje kvartal. Det ser vi på som et sannsynlig utfall.

Keplers nye anbefalinger i den nordiske olje- og gassektoren:

Aker BP: Kjøp, med et kursmål på 275 kroner

DNO: Hold, med et kursmål på 8,6 kroner

Equinor: Kjøp, med et kursmål på 170 kroner

Lundin Energy: Hold, med et kursmål på 245 kroner

Okea: Kjøp, med et kursmål på 18 kroner

BW Energy: Kjøp, med et kursmål på 54 kroner

Publisert: 10. mars 2021 10:49