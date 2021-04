Sevland: - Verdien av ONS er større enn noensinne

I 2022 har det gått fire år siden sist gang ONS ble avholdt i Stavanger. I 2020 ble messa avlyst grunnet pandemien. Nå kommer de tilbake med brask og bram, skal vi tro ONS-general, Sevland. - ONS 2022 er sannsynligvis det beste møtestedet for energi i hele verden, sier han.

I 2022 arrangeres neste ONS og temaet er tillit, eller «trust». Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Temaet for ONS 2022 ble kunngjort torsdag og denne gang er det tillit, eller «trust» som skal stå sentralt. Det er ikke bare folks energibehov, men også klimaforandringer bransjen må ta hensyn til, mener ONS-sjef, Sevland.

– I tillit ligger det at vi skal fortsette å jobbe med olje- og gass, samtidig som vi skal gjøre den renere i tillegg til at vi fortsetter utviklingen av nye energiformen. Samtidig er det viktig at løsningene er økonomisk bærekraftige, slår Sevland fast.

– Vi kom fort frem til at tillit eller «trust» da var det riktige temaet. Vi er nødt til å ta klimaansvaret på alvor og følge Parisavtalen samtidig som vi skal bygge på nye energiformer. Da trenger vi å bygge tillit mellom næring og samfunnet, og internt i næringen, fortsetter han.

– Best i verden på fornybar

Det har vært et uttalt mål for ONS å jobbe med omstilling og fornybar energi. I forkant av det som skulle vært ONS 2020 lovet Sevland at messen skulle bli best i verden på havvind. Dette løftet opprettholder han foran 2022, men legger til flere områder.

– Vi hadde holdt løftet i 2020 om vi ser på det vi hadde klart før vi måtte avlyse. Denne jobben tar vi videre, men ikke bare på havvind, men andre områder. Men her må vi ta med oss olje- og gassnæringen.

Det var i 2018 sist gang ONS ble avholdt. Nå lover ONS-general, Sevland et storslått arrangement i 2022. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Sammen med flere bedrifter har ONS nå satt opp et komité-system med over 200 representanter fra næringen, hvor 100 av disse er representanter fra bedrifter innen fornybar energi.

– ONS er og skal være best i verden på fornybar, hevder ONS-sjef, Sevland.

I Rogaland later tilliten til olje- og energibransjen å være høy. I en måling gjort av Respons Analyse for Aftenbladet kom det frem at 66 prosent av Rogalendinger ønsker å opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass på norsk sokkel. Men blant ONS-folket tas ikke denne tilliten for gitt.

– Tillit er som kjent vanskelig å oppnå, men lett å bryte ned. Vi kan ikke ta tilliten for gitt. i må stille spørsmålet om tilliten er på plass, og hvordan det jobbes både i næringen, blant ledere og det offentlige med tillit. Det er en forutsetning for å nå målene som er satt, og for å klare om energiomstillingen, sier kommunikasjonssjef i ONS, Maiken Ree.

Mer enn bare olje

Folk flest forbinder gjerne ONS fremdeles med gode gamle «Oljemesså». Selv om messen nå forsøker å fornye seg selv for å holde følge med utviklingen er de likevel stolte av sine røtter.

– Det er klart at mange forbinder oss med «Oljemesså» vi har vært viktige i denne byen i snart femti år. Vi vet hvor vi kommer fra, og vi er stolte av det. Stavanger skal være stolt av denne historien. Men vi er så mye mer enn olje. Oljen er og vil være viktig i fremtiden, men vi må være foran utviklingen, påpeker Sevland

– ONS 2022 er sannsynligvis det beste møtestedet for energi i hele verden. Med energi mener vi alt fra olje- og gass til fornybar. Det vil ikke finnes bedre møtesteder i verden enn her i Stavanger under ONS 2022, slår han fast.

Det er erfaringene, kontaktene, den internasjonale anerkjennelsen og evnen til å forutse trender tidlig som gjør at ONS har den verdien den har for kunder og publikum, mener Sevland.

– Derfor er det viktig for oss å holde på det store kontaktnettverket vårt fra tidligere, samtidig som vi er opptatt av å ha med hele spennet fra de aller minste bedriftene til de store, globale aktørene. Vi har alltid jobbet hardt med å forutse trender i tidlig fase, og tror dette er en styrke for ONS og kundene. Derfor er det viktig at aktørene samles på ONS for å møte hverandre, påpeker ONS-sjefen.

– Nord-Europas største dansegulv

Det har nå gått snart tre år siden sist gang messa ble avholdt i 2018. I fjor ble arrangementet avlyst grunnet koronapandemien. På kontorene i Næringslivets Hus ivrer de etter å komme i gang igjen. De tror også folk har et behov for å igjen komme sammen fysisk.

Også i 2018 ble det invitert til torgfest i forbindelse med ONS. Arrangementene i byen kommer til å være flere og større i 2022. Vis mer byoutline Rune Vandvik

– Folk har et veldig behov for å komme sammen igjen etter pandemien. Det å kunne møtes å snakke med folk, det må ikke undervurderes.

Flere aktører i olje- og energinæringen har pekt på at de vil redusere mengden jobbreiser etter pandemien, ettersom digitale møteplasser har fungert godt. Sevland, som lover et topp-produkt om halvannet år, frykter ikke at oppmøtet til ONS 2022 vil være redusert av den grunn.

– Jeg tror verdien av ONS som møteplass nå er større enn noensinne. Bedriftene har et behov for å treffe hverandre igjen. På ONS kan du møte folk fra de største til de aller minste som bor på Mosvangen camping under messen. Dette mangfoldet er så vakkert, sier Sevland.

I 2022 håper også messen å kunne flytte flere av sine ettermiddags- og kveldsarrangementer ned til Vågen i Stavanger for å ta i bruk hele byen.

– Vågen kan være Nord-Europas største dansegulv. Vi ser for oss at når vi er ferdig på Tjensvoll for dagen flytter vi mange av arrangementene inn til sentrum hvor det skal arrangeres energidebatter i form at mer uformelle arrangementer på barer og restauranter. På denne måten tar vi i bruk hele byen og hele byen får være en del av ONS, sier Sevland.