Equinor-partner etter skuffende Brasil-leting: – Siste ord er ikke sagt

Petrobras, Equinor, ExxonMobil og Galp hadde store forhåpninger om å finne enda mer olje i nærheten av storfunnet Bacalhau. Selv om man fant olje på Uirapuru-prospektet er det foreløpig ikke nok til å forsvare en utbygging, konkluderer Equinor-partner Galp.

Boreskipet West Tellus til Seadrill startet på tampen av 2019 boringen av Uirapuru-prospektet i Brasil. Arkivbilde. Vis mer byoutline Seadrill

I dag 12:53

Like før jul 2019 snakket Equinor om «en av de mest spennende letebrønnene vi har gjort på en stund», nemlig Uirapuru-prospektet.

Operatøren Petrobras, det nasjonale oljeselskapet i Brasil, satte da i gang boringen med boreskipet West Tellus. Med på partnerlisten er både Equinor, ExxonMobil og portugisiske Galp.

Equinor satser tungt på oljeutvinning offshore i Brasil og selskapet skal investere langt over 100 milliarder kroner i virksomheten frem mot 2020.

Prospektet ligger i de såkalte pre-saltområdene i Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil, som har vist seg å være svært ressursrike. Det har Uirapuru så langt ikke vist seg å være.

I april i fjor annonserte operatøren Petrobras at man hadde funnet olje i Uirapuru, uten å spesifisere hvor mye man trodde man hadde funnet.

Nå har oljeselskapet Galp gått ut og gitt mer detaljer om Uirapuru-resultatene:

– Vi har ferdigstilt evalueringen av Uirapuru S-brønnen som ble boret (...) og for å være forsiktige har vi skrevet ned verdiene vi har brukt (på leteboringen, journ.anm.) ettersom vi vurderer at det ikke forsvarer en selvstendig utbygging nå, sa Thore E. Kristiansen, under kvartalspresentasjonen til Galp.

Nordmannen har tidligere vært direktør i Equinor og er nå konserndirektør for drift i oppstrømsvirksomheten til det portugisiske oljeselskapet.

– Men det er mer prospektivitet i lisensen. Sammen med partnerne våre evaluerer vi nå de neste stegene (...) og vi ser et ytterligere potensial. Så siste ord er ikke sagt, fortsatte Kristiansen under presentasjonen.

Galps uttalelser om Uirapuru-funnet ble først omtalt av Upstream.

Thore E. Kristiansen har sittet flere år i konsernledelsen i det portugisiske oljeselskapet Galp, der han er konserndirektør for drift i oppstrømsvirksomheten. Han jobbet før i Equinor. Vis mer byoutline Galp

Erik Haaland, pressetalsmann for Equinors internasjonale virksomhet, sier følgende om Uirupuru-resultatene:

– Resultatene vi har analysert ligger i nedre del av det spennet som vi får for oss i forkant av boringen. Vi fortsetter å analysere dette funnet og ytterligere potensial i blokken sammen med operatøren og partnerne, sier Haaland til E24.

I 2018 opplyste Equinor at de sammen med partnerne ExxonMobil og Galp betalte en signaturbonus som den gangen tilsvarte 682 millioner dollar for Uirapuru-blokken.

Trodde på storfunn

Selv om man ikke har funnet nok olje til å forsvare en utbygging av et splitter nytt oljefelt ennå, er Galp og Equinor optimistiske for at man kan finne mer i lisensen.

– Dette er én av flere brønner som inngår i brønnprogrammet som vi annonserte for et par år siden. Det gjenstår flere brønner og selv om de ligger i pre-saltområdet ligger de ikke i samme blokk. Vi trekker først våre konklusjoner over boreprogrammet når vi har flere resultater klare, sier Haaland i Equinor.

– Hva gikk galt, dere trodde jo dette skulle være et nytt Carcará, spurte en av analytikerne som fulgte presentasjonen Galp-ledelsen.

Carcará er det tidligere navnet på Bacalhau. Equinor sikret seg høsten 2017 operatørskapet for hele det gigantiske Bacalhau-funnet, som ligger sør for Uirapuru.

– Som varslet (av Petrobras i april i fjor, journ.anm.) var det funn av hydrokarboner. Det er derfor vi sier at det er bekreftet petroleumssystemer, men det er mange faktorer som må passe for at det skal være kommersielt. Det er fortsatt veldig interessante prospekter å teste videre, svarte Kristiansen.

Hverken Galp, Petrobras eller Equinor vil si noe konkret om hvor stort man mener oljefunnet på Uirapuru er, men opplysninger i Galp-regnskapet kan gi en idé om størrelsen.

Galp skriver i sitt kvartalsregnskap at deres betingede reserver (2C-reservene) endte på 1.720 millioner fat oljeekvivalenter på slutten av 2020, en oppgang på to prosent fra 1.680 millioner fra året før.

Oppgangen på 40 millioner fat knyttes «hovedsakelig til inkluderingen av ressursene i den første letebrønnen i Uirapuru-blokken», skriver Galp.

Petrobras eier 30 prosent av blokken, mens ExxonMobil og Equinor eier 28 prosent hver. Galp (via datterselskapet Petrogal Brasil) eier 14 prosent.

For å få en idé om størrelsen på Uirapuru-funnet kan man legge inn en forutsetning om at Galps andel er på 30 millioner fat. Med 14 prosent eierandel innebærer det at funnet er i området rundt 200 millioner fat.

Erik Haaland i Equinor ønsker ikke å kommentere størrelsen på funnet som ble gjort og henviser til operatøren Petrobras.

Kartet viser blokken der Uirapuru-prospektet ligger utenfor kysten av det sørlige Brasil, nederst på bildet. Blokken ligger rett over BM-S-8 og Carcará Nord, i dag kjent som Bacalhau-feltet. Vis mer byoutline Equinor

Bacalao-feltet skal sanksjoneres før sommeren

Et annet prosjekt som Galp er engasjert i er Bacalhau-feltet, tidligere kjent som Carcará (i blokk BM-S-8).

Her er det altså Equinor som er operatør og Bacalhau vil bli et av de største prosjektene til selskapet dette tiåret.

Equinor har tidligere varslet at man forventer å ta en investeringsbeslutning for gigantutbyggingen i første halvår 2021.

Dette bekreftet også partneren Galp denne uken:

– Dette er et eksepsjonelt prosjekt miljømessig og økonomisk, sett opp mot sammenlignbare prosjekter, sa konsernsjef Andy Brown i Galp under presentasjonen.

– Vi går raskt frem for å passere alle relevante milepæler slik at vi kan sanksjonere fase én av Bacalhau i første halvår – et prosjekt i verdensklasse, sa Thore E. Kristiansen i samme selskap.

– Vi forventer «first oil» i 2024, sa han videre om tidspunktet for produksjonsstart.

Ifølge Andy Brown, som i mange år var konserndirektør for oppstrømsvirksomheten i Shell, er Bacalhau-prosjektet «svært lønnsomt» og det vil stå for en betydelig del av produksjonen til Galp.

