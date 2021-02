Britisk oljesmell for Equinor

Oljefeltet er en klimaversting og dyrt. Likevel lovte Equinor at det skulle sende penger hjem fra første dag. Det gikk ikke helt etter planen.

Som konserndirektør skrøt Anders Opedal av Mariner-prosjektet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Når Equinor onsdag legger fram regnskapet for siste tre måneder i 2020 onsdag – og dermed også et foreløpig årsregnskap – forventes ingen jubeltall.

Koronaåret 2020 kommer til å sette sitt sterke preg også i regnskapene til energiselskapet, tror analytikere, og forventer historisk svake tall.

Et oljefelt som virkelig har fått en pandemismell er Mariner øst for Shetland på britisk side av Nordsjøen.

For Equinor ble det første året med Mariner-produksjon vanskelig. Datterselskapet i Storbritannia hadde ikke råd til å betale tilbake et milliardlån etter planen – og måtte be om utsettelse.

Talsperson Erik Haaland bekrefter at inntektene fra Mariner ble påvirket av prisutviklingen i 2020.

– Prisene var lave gjennom store deler av året på grunn av koronapandemien. I tillegg gikk det saktere enn forventet å øke produksjonen etter oppstart av produksjonen, sier han.

Hedda Felin var Equinor-sjefen i Storbritannia som lovte «cash hjem fra første dag» fra Mariner. Hun ble siden stabssjef for konsernsjefen, før hun gikk videre til toppjobben i Hurtigruten. Arne Gürtner tok over jobben hennes i Storbritannia. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Positiv til dyrt prosjekt

Langt ned i havbunnen øst for Shetland finnes det masse olje. Men den er tung og seig og det krever mye å få den opp til plattformen. Feltet ble funnet allerede i 1981, men produksjonen begynte først i august 2019. Utbyggingen har vært et av de største industriprosjektene i Storbritannia de siste årene.

Selv om oljefeltet er på størrelse med gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen utenfor Stavanger, er det noen avgjørende forskjeller. Langt mindre av oljen kan produseres – og det skjer langt dyrere og med langt større utslipp.

Equinor har ikke lagt skjul på at Mariner-prosjektet ble vedtatt med høye oljepriser og er et dyrt prosjekt. Likevel har selskapet vært positiv.

Hedda Felin – som ledet Equinors virksomhet i Storbritannia før hun ble stabssjef for konsernsjefen – sa i 2018 til Dagens Næringsliv at Mariner skulle sende «cash hjem fra første dag».

– Det skal vi gjøre med oljepriser godt under 50 dollar fatet og helst langt ned mot 40 dollar fatet, sa Felin, som nå er ny sjef for Hurtigruten Norge.

Lagerskipet Mariner B ligger et par kilometer fra produksjonsplattformen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Ville ha mer, fikk mindre

Oppstarten i august 2019 var to år på overtid. Med en prislapp på 7,7 milliarder dollar – på det tidspunktet 64 milliarder kroner – endte utbyggingen rundt ti prosent over budsjett.

Allerede i 2015 varslet Equinor en overskridelse på ti prosent. Prosjektet ble forsinket fra verftet i Korea og det ble også gjort et omfattende arbeid med å dobbeltsjekke elektriske koblinger.

Og da plattformen skulle installeres på feltet, gjorde mye dårlig vær at oppstarten ble ytterligere utsatt.

Daværende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor – Anders Opedal – var storfornøyd med at Equinor hadde klart å øke utvinningen fra sitt første opererte feltet på britisk sokkel med 20 prosent. Dermed ville Mariner gi over 300 millioner fat over 30 år.

– Vi ser klart potensial for ytterligere økning av oljeutvinningen fra Mariner-feltet, sa Opedal.

Nå er Opedal blitt konsernsjef og må se at det ikke ligger an til en ytterligere økning av utvinningen fra Mariner. Å øke produksjonen har gått tregere enn planlagt og Equinor legger nå også til grunn at utvinningen vil bli lavere – ikke høyere – enn planlagt.

Equinor skrev ned verdien på Mariner to ganger i 2020. Tidligere er nedskrivingen på rundt 9,5 milliarder kroner i tredje kvartal blitt omtalt, mens den i første kvartal ikke er blitt spesifikt nevnt. Da skrev verdien med i underkant av 3 milliarder kroner.

– Nedskrivningene skyldes både lavere oljepris, at produksjonen tar lengre tid å øke og at forventet totalvolum vi vil klare å produsere er lavere enn forventet, sier talsperson Haaland.

Hvor mye mindre produksjonen blir, vil han ikke si noe.

I tiden før oppstart av Mariner var det hektisk aktivitet på plattformen. Den første oljen ble produsert i august 2019, to år etter opprinnelig plan. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Vil ikke dømme etter ett år

For å finansiere Mariner-utbyggingen fikk Equinors datterselskap i Storbritannia låne 1,5 milliarder pund – rundt 17,5 milliarder kroner etter dagens kurs. Lånet skulle betales tilbake til morselskapet i Norge i 2021.

Ved inngangen til 2020 gjensto 1,4 milliarder pund – og etter opprinnelig plan skulle dette tilbakebetales i to like avdrag i 2020 og 2021. Men reduserte inntekter gjorde at datterselskapet ikke hadde penger til å betale tilbake avdraget i 2020 som planlagt.

Datterselskapet – Equinor UK – forklarer betalingsproblemene med betydelig nedgang i oljeprisen i 2020 på grunn av koronapandemien. Tilbakebetalingen av lånet er nå skjøvet to år – noe som vil sikre at selskapet klarer å møte sine umiddelbare forpliktelser.

Haaland bekrefter at datterselskapet i Storbritannia ikke har klart å følge nedbetalingsplanen for internlånet på grunn av lavere inntekter og saktere produksjonsøkning enn forventet.

– Dermed har ikke Mariner klart å sende «cash hjem»?

– 2020 ble et ekstraordinært år for hele bransjen, med lave oljepriser som også rammet Mariner. Nå jobber vi med å redusere kostnadene og øke utvinningen fra feltet, og det vil vi fortsette med de neste årene og tiårene. Å felle en dom over et felt som skal produsere i flere tiår etter ett år blir feil.

Forventer cash hjem

Og det kan se lysere ut for Mariner etter et vanskelig første år i produksjon. Analysebyrået Rystad Energy opplyser at de nå har en balansepris – altså prisen for ett fat som må til for at produksjonen skal gå i pluss – på 22 dollar.

Det er en kraftig reduksjon fra 74 dollar i balansepris som Rystad hadde i 2018 – og forklaringen er at de store utgiftene på feltet er tatt, opplyser analysebyrået. Dermed forventes også positiv kontantstrøm fra oljefeltet i år og framover. Oljeprisen ligger denne uka like i overkant av 60 dollar.

Rystad Energy ser også en ytterligere oppside for Mariner med at bruk av ny teknologi kan øke utvinningen betydelig fra feltet med totalt tre milliarder fat olje, og at andre felt – som Cadet – kan kobles opp til plattformen og dermed øke produksjonen.