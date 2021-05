Vår Energis nye sjef så for seg to muligheter i livet

Da han var liten gutt, så Torger Rød for seg to store muligheter i livet. Han skulle enten bli fotballproff eller plattformbygger.

Den nye Vår Energi-sjefen pleier å sykle til jobb. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Nylig presenterte Det internasjonale energibyrået, IEA, det som noen betraktet som kroken på døra for mer norsk olje og gass – et veikart med ingen nye olje- og gassprosjekter etter 2021 godkjent for utbygging.

– Nei, jeg er ikke enig i det. De har gitt sitt scenario, men de er også tydelige på at det finnes ulike veier til målet, sier Torger Rød som takker for seg i Equinor til fordel for Vår Energi.