Oljeprisen stiger før Opec-møte

Oljeprisene styrker seg tirsdag morgen med brent-oljepris over 70 dollar per fat før dagens møte i Opec+.

Opec+’ tekniske komite (JTC) holdt mandag fast sin prognose for oljeetterspørselen, samt bedre sentiment knyttet til økt etterspørsel i USA og Europa.

Ifølge Bloomberg steg prisene i går etter meldinger om at JTC estimerer at oljelagrene vil avta raskt i andre halvdel av 2021, og det ventes et strammere globalt marked fremover.

JTC gjennomførte deres møte mandag i forkant av møtet i Opec+ som går av stabelen tirsdag, hvor det ifølge Platts meldes om at komiteen holder sine vekstprognoser for oljeetterspørselen i 2021 uendret på 6 millioner fat per dag, mens estimatet for tilbudsunderskudd økes noe til 1,4 millioner fat per dag.

Venter langsom oppskalering

Både Platts og Reuters skriver tirsdag at det er ventet at oljekartellet vil holde seg til planen om en sakte tilbakeføring av produksjonskutt, på 700.000 fat per dag i juni og 840.000 fat i juli.

– Vi tror markedet vil kunne absorbere ytterligere tilbud, og venter dermed at kartellet vil bekrefte deres plan om en økning i produksjon over de neste to månedene (..). Vår balanse viser også at Opec+ har rom for å kunne øke produksjonen senere i år, til tross for potensiell økning i iransk tilbud, sier analytikere i ING Economics, ifølge Platts.

Ifølge Reuters er det optimisme i markedet knyttet til etterspørselsutsiktene for den kommende kjøresesongen i USA, og viser til uttalelser fra GasBuddy søndag om at amerikansk drivstoffetterspørsel steg 9,6 prosent over snittet for de forrige fire søndagene, noe som er høyeste etterspørsel meldt på en søndag siden sommeren 2019.

– I USA har sommersesongen offisielt startet etter Memorial Day-helgen, og vi har gått inn i denne perioden hvor trenden i bensinlagrene peker nedover, og ikke langt unna det som er de laveste nivåene på fem år for denne tiden av året, sier analytikere i ING Economics, ifølge Reuters.

Tilbake til 70-tallet

Brent august-kontrakten handles tirsdag morgen til 70,14 dollar per fat, opp 1,01 prosent fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten handlet til om lag 69,40 dollar per fat da Oslo Børs stengte mandag ettermiddag.

WTI juli-kontrakten omsettes tirsdag morgen til 67,57 dollar per fat, opp 1,02 prosent fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten omsatt til om lag 66,95 dollar per fat da Oslo Børs stengte mandag ettermiddag.

Prisdifferansen mellom Brent-olje og WTI-olje for august-levering er nå på 2,84 dollar per fat.