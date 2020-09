NHH-professor om Equinors partnerskap: – Kritikkverdig

Korrupsjonsforsker Tina Søreide mener det «umulig å operere seriøst» hvis du ikke er sikker på hvem du samarbeider med. – Partnerne kunne jo da være fullstendig kontrollert av en terrororganisasjon som al-Qaida.

KRITISK: NHH-professor Tina Søreide mener at Equinors partnerskap med den beryktede Queensway-gruppen gjennom selskapene China Sonangol og SSI i Angola er kritikkverdig – selv om Equinor sier de ikke har gjort direkte overføringer frem eller tilbake. Vis mer byoutline Benjamin Innbjor Bargard, NHH / BP

Publisert: Oppdatert: 24. september 2020 19:55 , Publisert: 24. september 2020 19:34

– Det fremstår som uansvarlig at Equinor ikke er sikre på hvem som eier partnerne deres i Angola, særlig med tanke på landets utfordringer, sier professor Tina Søreide ved Norges handelshøyskole (NHH) til E24.

I helgen kunne E24 avsløre at Equinor har vært partner med det beryktede nettverket «88 Queensway Group» gjennom selskapene China Sonangol og SSI i Angola siden 2011.

Den antatte lederen av nettverket, Sam Pa, har vært svartelistet av USA siden 2014 og ble angivelig pågrepet av Kina for korrupsjon i 2015.

– Jeg har selv forsøkt å finne ut hvem som er Equinors ukjente partnere i Angola, og kan bekrefte at det er vanskelig, sier Søreide.

– Equinor sier de har hatt «kjennskap til antatt eierskap i selskapet» uten å få det bekreftet. Tror du at Equinor har visst at det var Queensway-gruppen?

– Equinor er blant de absolutt beste på due diligence, så det er underlig hvis de ikke har visst det.

Den kjente korrupsjonsforskeren mener det er «nesten umulig» å hevde at man har en anti-korrupsjonsstrategi hvis man samtidig ikke aner hvem man gjør forretninger med.

– Det er lett å tenke seg at dette kan være risikofylt. Partnerne kunne jo da være fullstendig kontrollert av en terrororganisasjon som al-Qaida, datteren til en autoritær president, eller en minister med ansvar for regulering av sektoren. Det er umulig å operere seriøst og i så stor skala hvis man ikke vet sikkert hvem det er man egentlig samarbeider med, sier Søreide.

«Kritikkverdig» – selv uten direkte pengeoverføring

Søreide mener vi må kunne forvente at et statlig eid selskap gjør hva det kan for å unngå å bli involvert i slike utfordringer – uavhengig av hva det kan holdes rettslig ansvarlig for.

– Man kan ikke opptre i et høyrisikoland som Angola på samme måte som man gjør i Danmark. Equinor er statlig eid og i denne sammenhengen betyr det at vi i Norge tjener store beløp i et land med høy risiko for politisk korrupsjon. Pengene fra oljesektoren kommer i svært liten grad befolkningen til gode, sier hun.

– Equinor understreker at de ikke har gjort transaksjoner direkte med SSI. Er det da kritikkverdig å være partner med selskapet?

– Ja, det er kritikkverdig. Det er i utgangspunktet kritikkverdig å ikke vite med sikkerhet hvem du er partner med i Angola fordi det fort kan være presidenten selv. Nå kommer det frem at det har vært Sam Pa. Vi vet at kineserne er sterkt inne i Angola, og at mesteparten av verdier som ikke eies av kineserne har vært eid eller kontrollert av Dos Santos-familien og klikken rundt.

KORRUPSJONSFORSKER: Tina Søreide er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap på Norges Handelshøyskole (NHH). Vis mer byoutline Benjamin Innbjor Bargard / NHH

Professoren påpeker at familien til Angolas tidligere president, José Eduardo dos Santos, historisk har kontrollert hvem som får hvilke fordeler ned til ganske små beløp – selv i distriktene. På den måten har de premiert «de lojale» og stengt dører for øvrige, forklarer hun.

– Det er en kjent sak at befolkningen i Angola er rammet hardt av ledernes korrupsjon, samtidig som at utenlandske aktører i oljebransjen har vært skjermet for direkte krav om bestikkelser. Men i en slik sammenheng vil mange tenke at listen for hva som er forsvarlig forretningsatferd ligger noe høyere enn at man unngår transaksjoner som innebærer risiko for rettslig ansvar for korrupsjon.

Oljeprofessor: – Ikke særlig god kontroll

Professor emeritus i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, Øystein Noreng, har forsket på Equinors utelandssatsning. Han mener E24s sak viser at det «ikke er særlig god kontroll» i selskapet.

– Det er ikke forbausende, men ganske konsistent. Fristende business gjør at man blir med på en del vågale ting, sier Noreng.

Equinor forsvarer seg blant annet med at China Sonangol og SSI kjøpte seg inn i lisensen drøye ti år etter dem. Noreng mener Equinor har et poeng.

– I utgangspunktet er et partnerskap en form for transaksjon, men Equinor har et forsvar når de sier at denne partneren kjøpte seg inn i ettertid. Equinor har ingen vetorett mot nye partnere i oljelisenser i Angola. Hvis du kjøper en leilighet i et sameie, og en luguber person i ettertid kjøper leiligheten ved siden av for å drive horehus, så står ikke du ansvarlig for det, sier Noreng.

OLJEFORSKER: Øystein Noreng er professor emeritus ved Institutt for ledelse og organisasjon på Handelshøyskolen BI. Vis mer byoutline Terje Bringedal / VG

– Det er samtidig bare tull – og egentlig veldig arrogant – å tro at vi kan endre åpenhetskulturen i Angola. Det minner litt om misjonærholdningen. At vi skal lære dem å bli som oss.

– Så det blir «take it or leave it»?

– Ja, det kan du si. Hvis det kommer inn masse råtne partnere, må man selvfølgelig vurdere om man skal trekke seg ut. Men verden er ikke som Norge. Internasjonal business – om det er olje, skipsfart eller bankvirksomhet – har mye røffere forhold.

– Det kan være fornuftig at Equinor er med på det, men de kunne vært mer forsiktige. Equinor har vært veldig keene på å tjene penger i utlandet og systematisk investert mer i utlandet enn i Norge, selv om de aldri har gått med underskudd her hjemme, sier Noreng.

– Kan ikke forvente at OED vet slike ting

Equinor mener de på eget initiativ har vært «åpne om utfordringene med skjult eierskap» gjennom et brev fra til Olje- og energidepartementet (OED) i 2016. I brevet, som ble videresendt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, står det ingenting om Equinors påståtte «kjennskap til de antatte eierne».

I etterkant av E24s avsløring har Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sagt at brevet ser «underlig ut» og kritisert OED for «ganske svak eierstyring».

BI-professor Øystein Noreng stiller seg bak Barth Eides kritikk av OED.

– Du kan ikke forvente at OED vet slike ting. De er noen få mennesker som sitter og passer på Equinor. De har mer enn nok med å passe på norsk sokkel. OED har utvist ganske svak eierstyring. De sitter i samme båt som Equinor med mye lojalitet og mange beslutningsprosesser på tvers, sier Noreng.

– Riksrevisjonen må inn på en helt annen måte med nitid kontroll. Oppfølgingen og kontrollen av Equinor har generelt vært altfor dårlig. Norge må bli mye klarere på hva staten vil med sine eierinteresser. Grunnen til at staten skal eie ting er jo at den skal gjøre noe annerledes enn private eiere.

STØRSTE EIER: Olje- og energiminister Tina Bru (H) snakker med styreleder i Equinor, Jon Erik Reinhardsen, etter et møte om selskapets store tap i USA. Bru leder Olje- og energidepartementet, som står ansvarlig for statens eierskap i Equinor. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen / NTB

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at OED og hun som ansvarlig statsråd har en «tett og god dialog med selskapet om eierskapet i Equinor».

– I denne eierdialogen er utfordringer i selskapets internasjonale virksomhet jevnlig et tema, i tillegg til spørsmål om samfunnsansvar og bærekraft. Jeg er for øvrig helt uenig i at staten ikke har et klart syn på eierskapet i Equinor, tvert imot styrer vi er etter klare mål for eierskap som er nedfelt i eierskapspolitikken vedtatt av et bredt flertall i Stortinget, sier Bru.

Equinor: – Vår åpenhet har gitt fremgang.

En av sjefene i SSI hevder overfor E24 at Queensway-gruppen ble presset ut av datterselskapet SSI 31 i fjor, men har ennå ikke klart å dokumentere dette eierskiftet.

– Vi noterer oss at SSI 31 sier det er gjennomført endringer i eierskapsstrukturen og vi jobber med BP for å få dette bekreftet, sier Equinors talsperson Erik Haaland.

Han sier videre at SSI 31 kom inn i lisensen på «markedsmessige vilkår» og at selskapet har betalt sin andel av kostnader.

– Det har ikke vært betalinger mellom Equinor og SSI 31, og i forhandlinger om nye kontrakter nå arbeider vi for å få inn klausuler som gjør det mulig å hindre selskaper med skjult eierskap å komme inn i partnerskap, sier Haaland.

Equinors talsperson for internasjonal virksomhet, Erik Haaland. Vis mer byoutline Anders Minge / Stavanger Aftenblad

Han understreker at alle Equinors innbetalinger er «fullt og helt i samsvar med lover og regler – både i Norge, Angola, USA og Storbritannia».

– Det som nå diskuteres løfter klart frem noen av utfordringene ved å drive virksomhet i land som Angola. Vi mener at vår tilstedeværelse bidrar positivt, sier Haaland.

Han trekker frem at Equinor er det eneste selskapet som har rapportert åpent alle betalinger – både i pressemeldinger og årsrapporter – selv om det i utgangspunktet var i strid med angolansk lov.

– Vår åpenhet har gitt fremgang. Nå rapporterer mange selskaper om sine betalinger i Angola, og myndighetene aksepterer det. Vi har gått foran på dette området og at vi bidratt til denne økte åpenheten i industrien.

