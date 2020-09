Peregrino-feltet er bygd ut med et produksjons- og lagrinsskip og to plattformer. Snart skal en ny plattform settes i produksjon, er planen. Vis mer byoutline Digital

Kommentar

Feilaktige påstander fra Bellona

DEBATT: E24 har skrevet om utfordringer som Equinor har med stigerør på Peregrino-feltet i Brasil. Dette har vi informert offentlig om siden utfordringene oppsto i april i år, og vi har svart åpent på spørsmål fra media om saken en rekke ganger.

Erik Haaland Pressetalsperson i Equinor for internasjonal oppstrøm

Publisert: Oppdatert: 15. september 2020 14:06 Publisert: 15. september 2020 13:35

I den sammenheng har Bellona kommet med påstander som er feilaktige og uten rot i virkeligheten. De kommer med skarpe anklager rundt drift, sikkerhetsstandard og kostnadsbruk.

To hovedpunkter fra Bellona er deres påstander om at Peregrino har høyt trykk og utfordringer med H2S-gass. Dette er rett og slett ikke riktig, og det kunne vi raskt avklart om Bellona hadde kontaktet oss før de fremmet sin misforståtte kritikk. Faktum er at det ikke er H2S i produksjonen fra Peregrino, og trykket i brønnene er så lavt at vi må bruke pumper for å få oljen ut av reservoaret. Bellona fremlegger i artikkelen ingen dokumentasjon for sine feilaktige påstander.

E24 velger å slå den feilaktige kritikken stort opp med kritiske overskrifter. Langt nede i saken får vi imøtegå de feilaktige påstandene, det skulle ellers bare mangle. Men mener E24 at de da har ivaretatt sitt ansvar for å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte?

Her er det ikke bare ord mot ord som er umulig å avklare. Det er mulig for E24 å sjekke om dette er et felt med høyt trykk og H2S i produksjonen, eller om det ikke er det. God kritisk journalistikk innebærer også å stille kritiske spørsmål til kritikere, og å sjekke hva som er faktisk er riktig. Det har ikke E24 gjort i dette tilfellet.

