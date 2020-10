IKM gruppen selger IKM Offshore Service AS

I dag overtar Q10 IKM Offshore Service AS.

Ståle Kyllingstad, CEO IKM gruppen og Tord Løberg, styreleder i Q10 Offshore. Vis mer byoutline Silje Nyman, IKM Gruppen

Publisert: Publisert: 1. oktober 2020 09:38

Fredag 25. september signerte IKM avtale med Q10 om salg av IKM Offshore Service AS.​ Overtakelsen skjer med effekt fra 1. oktober 2020. Som et ledd i transaksjonen går IKM inn på eiersiden i Q10 Offshore AS med en eierandel på 20 prosent.

Dette skriver IKM Gruppen i en pressemelding.

Ingen pris for handelen er oppgitt, men styreleder i IKM Offshore Service AS, Ståle Kyllingstad, er positiv til transaksjonen og er glad for å kunne trygge arbeidsplassene ved å forene krefter.

Styreleder i Q10 Offshore AS, Tord Løberg, uttaler følgende i meldingen:

– Vi ser fram til å videreutvikle selskapene, samt å knytte enda sterkere bånd til IKM. Som leverandør av personell til flere store aktører på norsk sokkel og i industrien ser vi veldig positivt på denne avtalen. Med dette oppkjøpet styrker vi

vår posisjon i markedet og står enda bedre rustet for fremtidige leveranser.

