Dette er Equinors nye spådommer for oljeprisen

Equinor skriver ned verdier for 27 milliarder kroner etter å ha nedjustert forventningene til oljeprisen. Nå tror de på 64 dollar fatet etter 2030, etter tidligere å ha oppgitt 80 dollar.

Johan Sverdrup-feltet. Vis mer byoutline TOM LITTLE / AFP

Publisert: Publisert: 29. oktober 2020 08:42

Dermed har Equinor justert utsiktene til å havne litt mer i tråd med det andre oljeselskaper ser for seg.

Det kommer frem i selskapets rapport for tredje kvartal.

«For nordsjøoljen Brent forventer vi en økning i prisene gjennom 2020-tallet sammenlignet med dagens priser», skriver Equinor.

Equinor venter nå en pris på 65 dollar fatet i 2025, mens de tidligere har oppgitt en pris på 77 dollar fatet.

Oljeprisen ligger torsdag på 39 dollar fatet, ned fra 66 dollar fatet ved årsskiftet.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener det er bra at Equinor nå nedjusterer forventningene til fremtidige oljepriser.

– Det viser at de har skjønt at ikke alle andre oljeselskaper deler den optimismen Equinor har hatt, sier Haltbrekken til E24.

Han har lenge tatt til orde for en gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel. De fleste utbygginger er lønnsomme på langt lavere priser enn dagens, men Haltbrekken frykter at vellykket global klimapolitikk vil kunne føre til at noen av investeringene på sokkelen blir ulønnsomme.

Les også Svakere fra Equinor – skriver ned verdier med 27 mrd.

Venter 64 dollar i 2040

Selskapet venter at oljeprisen vil stige fra nivået 65 dollar fatet i 2025, men oppgir ikke noen nøyaktig pris for oljen i 2030.

Fra 2030 og utover tror Equinor at oljeprisen vil falle gradvis til 64 dollar fatet i 2040. Ifølge Equinor hadde de tidligere lagt til grunn 82 dollar fatet i 2040.

«I 2050 er oljeprisen ventet å være under 60 dollar fatet», skriver Equinor.

Equinor legger også til grunn at kronen blir varig svakere. Nå venter selskapet at dollarkursen vil ligge på 8,50 kroner mot tidligere forventninger på 7,00 kroner.

Les også Equinor har gjort nye oljefunn ved Bay du Nord i Canada

Tror prisene blir enda lavere

Haltbrekken mener at Equinor burde ha justert oljeprisutsiktene enda mer ned for å være på linje med prisene i et scenario hvor verden når klimamålene sine.

– Dette betyr at Equinor fortsatt legger opp til at verden ikke skal ta opp kampen mot klimakrisen, sier Haltbrekken.

Han viser til Det internasjonale energibyråets (IEA) togradersscenario, som anslår et prisnivå på 57 dollar fatet for olje i 2025.

Parisavtalen har i tillegg skjerpet klimamålene utover dette, slik at verden skal prøve å begrense oppvarmingen til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– I et 1,5-gradersscenario vil dette være enda lavere. Så Equinor driver fortsatt og vedder mot Parisavtalen og satser på at verden ikke skal ta kampen opp mot klimakrisen. Det er helt utrolig at den norske stats oljeselskap skal drive på sånn, sier Haltbrekken.

– Vi frykter dette blir brukt som pressmiddel til å sette i gang store nye prosjekter som gir store utslipp og risikerer å gi tap for den norske velferdsstaten, legger han til.

Les også Tar ikke ansvar for kundenes utslipp: – Det er helt uaktuelt