Legger krangel bak seg: Enige om nytt nettleie-forslag

Etter lang tids krangel om den nye nettleien foreslår 11 nettselskaper og 18 organisasjoner et nytt system. – Veldig bra at man har klart å komme til enighet, sier Energi Norge.

Den nye nettleien skal innføres 1. juli. Nå har en rekke organisasjoner blitt enige med sentrale nettselskaper om et forslag til nytt system.

Etter flere års krangel om ny nettleie kommer det nå et nytt forslag fra en rekke nettselskaper, forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringslivsorganisasjoner.

Dette vil de endre:

Den faste delen av nettleien skal ikke beregnes ut fra forbruket i den timen i måneden med maksimalt forbruk, men over flere timer eller en periode

Minst halve nettleien skal være basert på hvor mange kilowattimer du bruker per måned (dette var maksimalnivået i det gamle forslaget), noe som potensielt kan gi mer vilje til å installere solceller og energieffektivisere boligen

Det nye forslaget skal sendes til Olje- og energidepartementet torsdag.

NVE-myndigheten RME har kommet med flere forslag til ny nettleie de siste årene, og et nytt system skulle innføres ved nyttår. Det har imidlertid vært omstridt, og innføringen ble i siste liten utsatt til 1. juli etter at strømprisene skjøt i været i vinter.

Detaljene i forslaget: 1. Den delen av nettleien som avgjøres av hvor mange kilowattimer du bruker per måned (energileddet) skal utgjøre minst halvparten av nettselskapets inntekter. 2. Forenklet system: energileddet skal variere ut fra tiden på døgnet for å oppmuntre til å flytte forbruk til tider med ledig kapasitet i nettet, men for enkelhets skyld bør den begrenses til å skille mellom dagtid og nattestid og helg. 3. Den faste delen av nettleien (fastleddet) skal være basert på hvor mange watt du bruker på én gang (hvor mye kapasitet du legger beslag på i nettet). Den bør ikke baseres på det maksimale forbruket i en enkelt time, men bør baseres på flere timer eller en periode. 4. Den nye nettleien bør innføres fra 1. juli som planlagt 5. Den nye nettleien bør evalueres høsten 2024, for å se om den må justeres Vis mer

Dette har vært kritikken

Mye av kritikken mot den nye ordningen har handlet om rådet fra NVE om at den delen av nettleien som er basert på hvor mange kilowattimer du bruker (energileddet) maksimalt skal utgjøre halvparten av nettleien.

Da vil det meste av nettleien ligge fast. Flere aktører har ment at folk vil få mindre grunn til å energieffektivisere hvis nettleien er omtrent den samme selv om du installerer solceller eller etterisolerer og skifter dører og vinduer. NVE har imidlertid pekt på at du uansett vil spare strømutgifter på slike tiltak.

Det har også vært omstridt at den nye nettleien for mange ville bety at den faste delen av nettleien fastsettes ut fra den enkelttimen i måneden med maksimalt effektforbruk. Det er ikke alle forbrukere som vet hvor mange watt de bruker til enhver tid.

– Veldig bra

Slik blir det nye forslaget i korte trekk:

Den delen av nettleien som er basert på hvor mange kilowattimer du bruker (energileddet) skal utgjøre minst 50 prosent av nettleien.

Den faste delen av nettleien (fastleddet) skal ikke baseres på den ene timen i månedene hvor du har maksimalt forbruk, men på flere timer eller en periode.

Ved at fastleddet baseres på mer enn én time vil i teorien kunne gjøre det lettere for nettselskapene å varsle kundene sine om at de risikerer å havne over i et nivå der regningen blir høyere, hvis de ikke tar grep og demper forbruket sitt.

– Vi syns det er veldig bra at man har klart å komme til enighet om noe som vil gjøre at vi utnytter strømnettet bedre, og som samtidig oppleves som forståelig av forbrukerne, sier informasjonssjef Aslak Øverås i bransjeorganisasjonen Energi Norge til E24.

– På høy tid

Det har vært stadige omkamper om nettleien. NVE foreslo et nytt system i 2017, men det møtte motbør og ble lagt i skuffen. NVE la frem et nytt forslag i februar 2020, og så ble forslaget justert høsten 2020.

De nye reglene har fått kritikk for å være vanskelige å forstå for forbrukerne og for at de potensielt kunne begrense utbygging av solceller på tak og energieffektivisering av boliger.

Med en enighet mellom nettselskaper og organisasjoner kan det være en mulighet for å legge striden bak seg, håper Øverås. Målet med den nye nettleien ligger fast, og det er å bruke strømnettet smartere slik at utbyggingen av nye kraftlinjer kan begrenses.

– Det er på høy tid at man får en løsning på dette. Det har betydning for veldig mange aktører. Målet er jo å holde kostnaden i nettet lavest mulig og utnytte nettet best mulig. Det betyr noe for kundenes lommebok over tid, og kan begrense miljøinngrep i form av nye kraftlinjer, sier Øverås.

Disse selskapene er med på enigheten: Agder Energi Nett

Arva

BKK Nett

Elinett

Elvia

Glitre Energi Nett

Lnett

Linea

Mørenett

Norgesnett

Tensio

Energi Norge

Distriktsenergi

Samfunnsbedriftene Energi

Naturvernforbundet

Zero

Bellona

WWF

Greenpeace

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Huseierne

Norsk elbilforening

NAF

Nelfo, en landsforening i NHO

Norsk Varmepumpeforening

Elektroforeningen

Byggevareindustriens Forening

Solenergiklyngen

Norsk solenergiforening Vis mer

