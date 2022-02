Lånekassen har utbetalt 184 millioner i strømstipend

Hittil har 72.000 studenter søkt om hjelp til strømregningen fra Lånekassen.

Lånekassens strømstipend kommer i tillegg til strømstøtten fra regjeringen. Vis mer

Publisert: Publisert: I dag 13:14

Studenter kan nå søke om 3.000 kroner i strømstipend fra Lånekassen.

Dette er en engangsutbetaling som gis til studenter som bor borte og som har strømutgifter.

Også noen elever i videregående opplæring kan ha rett til strømstipendet, men bare hvis de mottar lån fra Lånekassen. I tillegg kan deltidsstudenter og studenter som eier egen bolig søke.

Utbetalingen kommer i tillegg til strømstøtten regjeringen har innført.

– 220.000 studenter har fått e-post fra oss om at de nå kan søke om strømstipendet. 72.000 har søkt hittil, og vi har betalt ut 184 millioner kroner, sier Morten Rosenkvist, administrerende direktør i Lånekassen, i en pressemelding.

– Vi er opptatt av at det skal gå fort fra kundene søker om strømstipendet, til pengene er på konto. Pengene blir utbetalt i løpet et par dager etter at avtalen er signert.

Fristen for å søke er 15. juni 2022.