Solvang konfronterte MDG med rapport bestilt av oljelobbyen

NRK-programleder Fredrik Solvang konfronterte MDG-leder Une Bastholm med en upublisert Rystad-rapport i mandagens partilederdebatt, som angivelig skal vise en norsk olje-exit har negativ klimaeffekt. Han nevnte ikke at rapporten er bestilt av Norsk olje og gass.

Leder i Miljøpartiet De Grønne Une Aina Bastholm og leder i Venstre Guri Melby under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal mandag kveld. Vis mer

Kommunikasjonsleder for næringspolitikk i Norsk olje og gass, Maria Barstad Sanner, bekrefter overfor E24 at det er de som har bestilt rapporten Solvang refererte til.

Det var da MDG-leder Une Bastholm argumenterte for at en avvikling av olje- og gassnæringen i Norge ville ha positiv klimaeffekt, at programleder Fredrik Solvang ga henne motstand under mandagens NRK-debatt.

Mens Bastholm trakk frem SSB-forskning som er uavhengig av oljenæringen, nevnte Solvang at Rystad Energi snart ville legge frem en rapport «som sier det stikk motsatte».

Seansen har skapt sterke reaksjoner i miljøbevegelsen.

– Jeg tror ikke det var bevisst hersketeknikk fra Fredrik Solvang, men det er uheldig. Han snublet litt der som programleder, han burde ikke ha gjort det, sier Une Bastholm til Dagbladet, som omtalte saken først.

– NRK bør så klart også være kritisk til rapporter som er bestilt av en enkeltnæring med stor økonomisk interesse, fortsetter hun.

«Dette er helt sykt. Fredrik Solvang brukte altså en upublisert rapport skrever på oppdrag av oljelobbyen for å undergrave budskapet til [Une Bastholm] live på TV. Et skremmende eksempel på oljelobbyens makt, og medias ukritiske holdning», skriver Eivind Trædal på Twitter.

– Naturlig å bidra i researchen

Den upubliserte rapporten ser på «klimaeffekten av kutt i norsk olje- og gassproduksjon», får E24 opplyst av Norsk olje og gass, som sier rapporten trolig vil være klar om rundt to uker.

– NRK tok kontakt med oss i forbindelse med research til debatten, og lurte på om det var noen rapporter innen dette. Da var det naturlig for oss å si at de burde ta kontakt med Rystad Energy, sier kommunikasjonsleder Sanner.

– Hva tenker dere om debatten i etterkant av TV-debatten?

– Jeg tenker at NRK må gjøre sine vurderinger, og at det er naturlig for oss å bidra i researchen før en slik debatt, sier Sanner.

Overfor E24 bekrefter Rystad Energy at de har delt «noen konklusjoner» fra rapporten i en kort uttalelse til NRK, med tillatelse fra kunden deres.

Dette er uttalelsen Rystad Energy sendte, ifølge selskapet:

«Rystad Energy kommer om noen uker med en rapport der de vurderer at klimaeffekten av norske olje- og gasskutt er svært usikker. Ifølge Rystad’s analyser kan kutt i verste fall bidra til økte globale utslipp. Dette skyldes at produksjonskutt i Norge i større grad vil bli erstattet av andre produsenter, og dermed gi mindre reduksjon i oljeforbruket. I tillegg har norsk rørgass til Europa langt lavere utslipp enn alternativ som rørgass fra Russland, flytende naturgass fra USA eller kull.»

– Uryddig

Overfor E24 beskriver Naturvernforbundet seansen som «ekstremt uryddig».

– Det er ekstremt uryddig av NRK og Fredrik Solvang å henvise til en rapport som ingen har lest, og som ingen kjenner metodene bak, på en direktesendt partilederdebatt, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

– Det er helt vanlig å bestille rapporter, og å legge det frem når man presenterer resultatene. Det syns jeg også Norsk olje og gass burde gjøre. Det er ganske uryddig når man ikke kan gjennomgå dem, spesielt når det er en del av det offentlige ordskiftet.

Gulowsen sier han ser på rapportbestillingen som et «valgkamputspill».

– Da vil jeg tro at norsk olje og gass har lagt ut denne bestillingen på en måte som gjør at de får resultatene som de ønsker: å lete etter mer olje og gass. Men det får vi se på når og hvis denne rapporten blir offentlig.

– Vi var helt åpne om kilden

Redaktør i nyhetsdivisjonen i NRK, Knut Magnus Berge, sier han har fått med seg reaksjonene, men mener NRK var åpne nok rundt den kommende rapporten.

– Burde Solvang nevnt at rapporten er bestilt av Norsk olje og gass?

– Vi var helt åpne om hvem som var kilden, og at det var Rystad Energy, sier Berge.

– Dere nevnte ikke at Norsk olje og gass som har bestilt den?

– Nei, men det er jo ingen hemmelighet at Rystad leverer analyser til oljenæringen, så blir det et spørsmål om hvor langt vi skal gå i detaljene. Vi opplyser for eksempel heller ikke at SSB-rapporten som det ble vist til under debatten, er finansiert av Naturvernforbundet.

– Men poenget her er at vi er åpne om hvilke kilder som er der. Det er ikke sånn at vi har holdt tilbake ting. Det er en kjent sak at Rystad Energy leverer analyser til olje- og energibransjen, så registrerer jeg at noen etterlyser flere detaljer.

– Sett i ettertid, gitt reaksjonene, burde dere ha opplyst om hvem som bestilte rapporten?

– Hovedpoenget er at vi er åpne om kildene, og det er et spørsmål om hvor langt man skal gå.

– Men når rapporten omhandler konsekvensene av å slutte med olje og gass, burde dere ha opplyst om rollen til Norsk olje og gass?

– Jeg mener som sagt vi har vært helt åpne om hvem som er kildene her, men registrerer at man etterlyser flere detaljer.

Nyhetsredaktøren understreker at Rystad-rapporten inngår i en bred og grundig research som NRK har gjort på begge sider av oljedebatten.

– Vi gjør bred research på alle sider av denne diskusjonen. Vi snakker om partier, vi snakker med organisasjoner, vi snakker med fagfolk.

Han sier det var NRK selv som tok kontakt med Norsk olje og gass, og det var NRK selv som snakket med Rystad om rapporten.