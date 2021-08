Lysbakken avfeier at det er noe rødgrønt oljekompromiss: – Det har ikke vært noen sånne møter

Audun Lysbakken avviser på det sterkeste at de tre rødgrønne partiene SV, Ap og Sp har diskutert og blitt enige om et oljekompromiss før valget. Han går til valg på letestopp, men ikke sluttdato på norsk sokkel.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og SV-leder Audun Lysbakken var torsdag på besøk på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Vis mer

EDVARD GRIEG, NORDSJØEN (E24): – Den historien er bare oppspinn og det har ikke vært noen sånne møter, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Torsdag dro han og olje- og energiminister Tina Bru ut til oljeplattformen Edvard Grieg i Nordsjøen for å debattere olje- og klimapolitikk på VGTV.

Før debatten avfeier Lysbakken overfor E24 innholdet som kom frem i en artikkel i bransjeavisen Upstream denne uken.

Basert på anonyme kilder melder avisen at det over måneder har vært diskusjoner mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om et oljekompromiss – resultatet av det skal være at man skal slutte å avholde flere konsesjonsrunder på norsk sokkel og at leterefusjonsordningen også kan bli fjernet.

– Det ville også vært helt underlig, for det er ingen som vil gjøre unna forhandlingene før velgerne har sagt sitt. Vi er jo ute etter å ha bedre forhandlingskort og jo større vi blir jo bedre resultater kan vi få til, sier Lysbakken til E24.

Redaktør Leia Marie Parker i Upstream sier til E24 at de ikke har noen ytterligere kommentar til saken eller Lysbakkens uttalelser.

Parker understreker at de står inne for innholdet i artikkelen, at den er basert på godt kildearbeid og at de har hatt en god dialog med Ap og SV i arbeidet med saken.

Konsesjonsrundene er den ene lisensordningen på norsk sokkel der man åpner nytt område for oljeaktivitet. Den andre lisensordningen på norsk sokkel, de årlige TFO-rundene, ser ikke ut til å bli stanset.

Mens Lysbakken går inn for full letestans og all ny lisenstildeling på norsk sokkel, vil debattmotstander Tina Bru fortsette med både konsesjonsrunder og TFO-runder.

Det bekreftet både hun og statsminister Erna Solberg blant annet da Energimeldingen ble lagt frem før sommeren.

– Handler stort sett om kamper som er vunnet

Både Arbeiderpartiet og SV avviser kategorisk at det har vært noen samtaler og at noe kompromiss eksisterer.

– Det som er skissert der (i artikkelen, journ.anm.) er heller ikke noen løsning på de uenighetene som finnes i oljepolitikken, sier Lysbakken.

– I tillegg er det som skisseres i denne saken handler stort sett om kamper som er vunnet. De områdene som ikke er åpnet på norsk sokkel er de mest sårbare områdene og områder som det allerede har stått politisk kamp om – som Lofoten, Vesterålen og Senja. De er det ikke aktuelt å åpne uansett, fortsetter han.

Overfor Upstream har Arbeiderpartiet gitt en uttalelse der partiet skriver at «ingen i partiledelsen kjenner til noen slik diskusjon fordi den ikke eksisterer (...) I Arbeiderpartiet bruker vi kreftene våre på å gjøre nordmenn kjent med vår politikk – om hvordan vi vil sikre arbeid for alle, en sterkere velferdsstat over hele landet og hvordan vi vil kutte utslipp og skape jobber gjennom klimaomstillingen».

Vil ha letestopp, men ikke sluttdato

SV går til valg på å stanse videre leting på norsk sokkel – både konsesjonsrunder og TFO-runder.

– Det er vårt standpunkt, sier Lysbakken.

– Hva er et akseptabelt kompromiss for dere i et potensielt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som fortsatt vil ha leting?

– Det er poenget, vi går ikke inn i den diskusjonen før valget og velgerne har sagt sitt. Alle som stemmer på SV styrker vårt standpunkt, nemlig at når FN sier at vi ikke skal lete etter mer fossil energi så skal vi ikke det, sier Lysbakken.

Torsdag kom VGs ferske måling som viser fremgang for alle «miljøpartiene» – SV, MDG og Venstre.

Lysbakken mener det «ikke er noen tvil» om at FNs klimapanels siste rapport har utløst «en protestbølge mot manglende handling mot klimakrisen».

– Får vi et valgresultat som avspeiler det så styrker det selvfølgelig oss som ønsker raskere utslippskutt og en raskere politikk for å gjøre Norge mer uavhengig av oljen.

– Hva vil du si til de som jobber i oljenæringen og er nervøse for den bremsen dere vil legge på den?

– Jeg mener den rimelige løsningen er å stanse ny leting, uten å sette en sluttdato. Da får vi en gradvis overgang, sier Lysbakken og fortsetter:

– Jeg forstår veldig godt uroen hos mange som har jobbene sine og levebrødet knyttet til oljen. Vi er veldig opptatt av at klimapolitikken må være rettferdig. Den må inneholde en målrettet politikk for å beholde industri og arbeidsplasser.

Lysbakken mener det ikke er en for rask nedtrapping av oljenæringen som vil føre til industridød og tap av arbeidsplasser, men hvis vi gjør det for sent.