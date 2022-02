Oljegiganten BP trekker seg ut av russiske Rosneft

Den britiske oljegigantens styreleder Helge Lund, sier at selskapet enkelt og greit ikke kan fortsette engasjementet i Russland.

BP-styreleder Helge Lund Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Oljegiganten BP eier i dag 19,95 prosent av Rosneft, men det skal det nå bli slutt på. I en pressemelding søndag kveld gjør selskapet det kjent at det vil forlate Russland.

BP-styreleder Helge Lund sier i en uttalelse at Russland angrep på Ukraina er en «aggressiv handling» som har tragiske konsekvenser.

– BP har operert i Russland i over 30 år, og har jobbet briljant med russiske kolleger. Men, denne militære handlingen representerer en fundamental endring. Det har ledet BP-styret til å konkludere med at vår involvering i statseide Rosneft, enkelt og greit ikke kan fortsette, sier Lund.

– Må være en oppvåkning

Toppsjef Bernard Looney i BP, har sammen med Bob Dudley representert det britiske oljeselskapet i Rosneft-styret. Det er som en direkte konsekvens av at disse ikke lenger kan sitte i styret i selskapet, at BP vil forlate eierskapet.

– Vi kan ikke lenger støtte at BP-representanter skal ha en rolle i Rosneft-styret, sier Lund.

Han forklarer også at beholdningen i Rosneft ikke er i henhold til selskapets strategi, og at det er derfor styret har besluttet å trekke seg ut.

Storbritannias næringsminister Kwasi Kwarteng skriver på Twitter at han ønsker beslutningen velkommen.

– Russlands uprovoserte invasjon av Ukraina må være en oppvåkning for briitske virksomheter med kommersielle virksomheter i Putins Russland, skriver Kwarteng.

– I beste interesse for BP

Looney, som nå forlater Rosneft-styret, sier at han som alle andre har vært sjokkert og trist over situasjonen i Ukraina, og at situasjonen har gjort at de måtte ta nye vurderinger.

– Jeg er sikker på at de beslutningene vi har tatt som et styret ikke bare er det riktige å gjøre, men også på lang sikt er i beste interesse for BP. Vår umiddelbare prioritet er å ta vare på våre folk i regionen og vi vil gjøre det vi kan for å støtte dem, sier Looney, som også forteller at de vurderer måter å bistå humanitært.