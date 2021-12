Oljearbeidere får beholde jobben selv om de ikke vaksinerer seg

Riggselskapet Transocean Norge snur om vaksinering av ansatte.

Fra venstre Egil Bjørgås, klubbleder i Safe i Transocean, tillitsvalgt Steinar Nesse og tillitsvalgt William Oen er glad for at Transocean-ledelsen har snudd i saken om vaksinering av ansatte. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I forrige uke sendte Transocean Norge ut en beskjed til sine ansatte om at de som fortsatt ikke vaksinerer seg, vil miste arbeidet. Samtidig gjorde selskapet det klart at uvaksinerte som blir smittet, må bære de økonomiske kostnadene selv.

Dette førte til kraftige reaksjoner fra tillitsvalgte lokalt og på forbundsnivå.

Les på E24+ Riggselskap vil si opp oljeansatte som ikke vaksinerer seg

Glad for beskjeden

Men nå har Transocean snudd og landet på at selskapet likevel ikke krever at ansatte vaksinerer seg.

Rune Kvål, direktør i Transocean Norge, ønsket ikke å kommentere hvorfor selskapet gikk til det skrittet om å gi ansatte valget mellom vaksinering eller å finne seg annet arbeide. Kvål har ikke svart på Aftenbladets henvendelser om hvorfor riggselskapet nå har endret syn i saken.

Steinar Nesse, tillitsvalgt for Safe i Transocean, er glad for at selskapet nå snur.

Les også Ny strømprisrekord i Sør-Norge mandag

– Selskapet snur totalt. Vi har sett dette før når de settes under press – og her var de langt utpå viddene – og snudde. Heldigvis. Saken fikk jo stor oppmerksomhet, og jeg tror nok at selskapet raskt forsto at å si opp folk som ikke vaksinerte seg ikke var i henhold til norsk lovverk, sier Steinar Nesse.

– Er du overrasket over vendingen i saken?

– Nei, det er jeg ikke. Dette kunne ikke blitt stående. Vi må følge norske lover og regler, og da kan ikke selskapet forfølge folk som ikke har vaksinert seg. Nå følger Transocean nasjonale retningslinjer. Jeg er veldig godt fornøyd med at vi blir tatt på alvor innad i Transocean. Vi har fått en ny dialog med selskapet som vi tillitsvalgte setter pris på, sier Nesse til Aftenbladet.

Les også – Folk slutter i Equinor for å skru sykler

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi gikk hardt ut for å stanse vaksineringstiltaket til Transocean. Vis mer

– Skulle stanses

Nesse gjør oppmerksom på at med en tung statseid aktør som Equinor som er med på å definere spillereglene på norsk sokkel, var Transoceans beslutning ikke i tråd med bransjen for øvrig. Dette tror Nesse også var med på å påvirke at selskapet snudde.

Transocean ledelsen skrev følgende beskjed til sine mellom 1500 og 1600 ansatte:

«Vi arbeider nå med situasjonen der vi vil kreve vaksinering for å entre en rigg. Dette er tuftet på at vi nå har vaksinert i 1 år straks og alle skal ha fått tilbud om å vaksinere seg. De som har valgt å ikke gjøre dette vil nok måtte finne seg annet arbeide. Effekten av smitte om bord er så dramatisk at vi som selskap ikke kan fortsette slik. Det første som kommer er at de som er uvaksinert og smittet må bære den økonomiske konsekvensen selv.»

Forbundsleder Frode Alfheim var raskt ute med å gi beskjed om at dette var noe forbundet skulle sette en stopper for.

Les også Oljeselskap starter testing av oljearbeidere igjen

– Kan ikke pålegge vaksine

Alexander Eliassen, tillitsvalgt for Industri Energi i Transocean, er glad for at de tillitsvalgte nådde fram med å stanse selskapet.

– Kravet vårt har vært klart, nemlig at bedriften ikke kan kreve at de ansatte vaksinerer seg. Den må forholde seg til myndighetenes krav og kan ikke gå utover disse. Vi har hatt en rekke møter med bedriftsledelsen og krevd at de snur. Samtidig har vi fått full støtte fra forbundet sentralt, sier han til Industri Energis nettsider.

NHO mente på sin side at det var et svært inngripende tiltak å stille krav om vaksinering for ansatte. Arbeidstilsynet er også tydelig på hva arbeidsgiver kan krever av sine ansatte og skriver følgende på sine hjemmesider:

– Å spørre om arbeidstakerne er vaksinerte eller kreve at de tar koronatest (PCR- eller hurtigtest) er typiske kontrolltiltak under pandemien. Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke kreve å få vite vaksinasjonsstatus eller testing. Å ta vaksine er frivillig og er ikke noe arbeidsgiverne kan pålegge arbeidstakerne.