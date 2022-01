Støre om Equinors USA-satsing: – Stor betydning

Equinor har store planer for sin havvindsatsing i USA, og om et år skal selskapet bygge ut en havnebase i Brooklyn. Statsminister Jonas Gahr Støre tror New York-prosjektet kan åpne flere dører for selskapet.

PÅ BESØK: Statsminister Jonas Gahr Støre er i disse dager i New York. Vis mer

BROOKLYN (E24): – Vi starter med byggingen sommeren 2023, sier Siri E. Kindem, Equinors leder for havvind i USA, og peker bort på «The South Brooklyn Marine Terminal».

Plassen – som tidligere ble brukt til å oppbevarte de store hvite frysecontainerne under pandemiens start i New York – er helt tom. Men hvis alt går etter planen vil området på sikt bli Equinors nye anlegg for oppsamling og sammenstilling av vindturbiner.

Den norske olje- og gasskjempen har til nå vunnet tre havvindkontrakter fra delstaten New York.

Empire Wind 1 og 2, som er planlagt å stå ferdig i 2025 og Beacon Wind 1 som skal stå ferdig i 2028, skal kunne levere en kapasitet på 3,3 gigawatt til New Yorks strømnett. Det vil kunne gi strøm til to millioner husstander.

Ifølge Equinor vil den også kunne skape 5.200 arbeidsplasser.

For under to uker siden sluttførte selskapet avtalene med delstaten New York, hvor BP er Equinors strategiske partner i utbyggingen. Avtalene er av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne.

TOM PLASS: Området bak vil bli Equinors nye produksjonsanlegg for vindturbiner. Vis mer

«Teknologi, utstyr og kunnskap»

– Dette har stor betydning, sier Støre som i disse dager er i verdensmetropolen i forbindelse med Norges presidentskap i Sikkerhetsrådet, men som mandag besøkte Equinors planlagte produksjonsanlegg i Brooklyn.

– Det legges merke til at norsk kompetanse og erfaring fra en olje- og gassepoke vinner konkurranser i et stort fornybar-kapittel. Det kan være en viktig start på noe som kan gi Equinor flere muligheter i USA og også i flere land.

BAKGRUNN: Equinor får ny gigantkontrakt på havvind i New York

– Hva har Equinors satsing å si for Norge?

– Det er norske arbeidsfolk i leverandørindustrien i energiindustrien opp gjennom årene som har produsert denne kunnskapen, sier Støre, og legger til:

– Det at norske bedrifters teknologi, utstyr og kunnskap produserer havvindparker er et uttrykk for hva vi kan og hva vi kan bidra med internasjonalt.

OMVISNING: Støre sammen med Siri E. Kindem, Equinors leder for havvind i USA. Vis mer

«Viktig marked»

Både Biden-administrasjonen og delstaten New York har satt tydelige klimamål. Sistnevnte har mål om 9.000 megawatt fra havvind innen 2030 og 100 prosent utslippsfri elektrisitetsforsyning innen 2040.

– Morgendagens energisystem er fornybart. Jeg har møtt finansmiljøer i New York som sier at det er i denne retningen investeringene går, og det at Norge kan si at vi har selskaper og medarbeidere som kan denne teknologien, er en mulighet vi må gripe, sier Støre.

Klimamålene til New York og USA er noe Equinor kommer til å utnytte seg av, innrømmer Kindem.

– USA er et viktig marked for oss, og fremover vil vi være med på auksjoner om landområder, sier hun og trekker blant annet frem California og andre områder i New York.

– Vi har ambisjoner som selskap – og for å oppnå målene våre vil USA være viktig fremover.

SER FREMOVER: Equinor ønsker å satse videre i USA. Vis mer

«Bevisst det ansvaret de har»

I mai 2020 skrev Dagens Næringsliv om hvordan selskapet tapte over 200 milliarder kroner på sine prosjekter innen olje- og gassvirksomhet i USA.

– Hvordan påvirket dette satsingen i USA fremover?

– Vi er ydmyk med tanke på de utfordringene som kommer til å komme. Men vi bruker læringen fra rapporten og jobber med dette hver dag. New York-prosjektene har et litt annet utgangspunkt fordi vi kom tidlig inn i prosjektene, og hadde et tidlig nedsalg mot BP. I tillegg har vi en fast kraftavtale, sier hun og legger til:

– Men det ville vært rart hvis vi ikke brukte læringen fremover.

På spørsmål om Støre har tillit til Equinors videre satsing i USA svarer han følgende:

– Dette er en satsing som har en annen inngang enn tidligere satsinger – men mitt utgangspunkt er at styret og ledelsen er bevisst det ansvaret de har til å opptre på en ryddig og ordentlig måte og til å satse på de områder som tilhører fremtiden. Dette er åpenbart et slikt område.

TETT PROGRAM: Støre er i New York i forbindelse med Norges presidentskap i Sikkerhetsrådet. Mandag besøkte han Equinors planlagte produksjonsanlegg i Brooklyn. Vis mer

For å sikre seg muligheten til å søke om å få bygge ut Empire Wind, la Equinor inn et rekordhøyt bud på 48 millioner dollar – rundt 430 millioner kroner.

Etter planen skal det bygges ut med mellom 60 og 80 vindturbiner – på et område rett sør for Long Island.

Til nå har den sterkeste kritikken kommet fra fiskere som er redde for at utbyggingen skal påvirke områder som i flere hundre år har vært viktige fiskeområder.

– Vi har allerede gjort endringer på vårt design på Empire, for å svare på det som har kommet av input. Vi har hatt rundt 250 møter så vi har en kontinuerlig dialog – og det tror jeg også er viktig, sier Kindem på spørsmål om hvordan de legger til rette for at utbyggingen ikke går på bekostning av fiskeriet.

