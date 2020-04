Stor oversikt: Slik påvirker krisen oljeselskapenes leting

Letebudsjettene kuttes med milliarder. Oljedirektoratet tror hver femte planlagte letebrønn droppes i år.

Aker BP, som er operatør på Ivar Aasen-feltet, er blant selskapene som kutter kraftig. Vis mer Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 14. april 2020 06:23

Det er usikre tider i oljebransjen. Coronakrise og lav oljepris gjør at oljeselskapene teller på kronene.

Som vanlig er letebudsjettene noe av det første som kuttes når pilene peker nedover.

– Det er fordi det der er lengst fra investering til inntekt. Du kan bore i dag og få siste innbetaling flere tiår senere, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

Flere oljeselskaper har varslet allerede omfattende kutt (se faktaboks). Giganten Equinor er blant dem. Årets letebudsjett skal ned fra 1,4 til 1 milliard dollar. Det er en nedgang på over 4 milliarder kroner.

Slik er selskapenes planer: Equinor: Letebudsjettet for 2020 nedjusteres fra 1,4 til 1 milliard dollar. Det er et fall på drøyt 4 milliarder kroner. Selskapet vil foreløpig ikke si hvor stor andel av kuttene som tas på norsk sokkel.

Vår Energi: Kutter investeringene i år med 20 prosent. Det omfatter både leting og prosjekter, uten at det er spesifisert nærmere. - Men det blir kutt i letingen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.

Total: Har ingen egenopererte brønner på planen i år.

Wintershall Dea: Kutter letebudsjettet fra 340 millioner euro i fjor til mellom 150 og 250 millioner i år. Det innebærer en nedgang på opptil 2,1 milliarder kroner. - Norge er en viktig del av vår letevirksomhet. Det vil komme reduksjoner der som i resten av vår portefølje, har konsernsjef Mario Mehren tidligere sagt til Aftenbladet. Selskapet hadde i utgangspunktet åtte brønner på planen - to som operatør.

Aker BP: Kutter årets letebudsjett fra 500 til 400 millioner dollar - en nedgang på om drøyt én milliard kroner. Skulle egentlig bore ti letebrønner på norsk sokkel, men det er allerede bestemt at to av dem utsettes. Flere brønner kan bli utsatt.

ConocoPhillips: Har planlagt to letebrønner i Norskehavet som operatør i år. - Vi fortsetter som planlagt, men følger utviklingen nøye, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth.

Shell: Hadde i utgangspunktet ingen letebrønner på planen i 2020.

OMV: Har én avgrensningsbrønn senere i år, som skal bores som planlagt.

Lundin: Årets letebudsjett er på 225 millioner dollar. Skal delta på ti brønner. Toppsjef Kristin Færøvik ønsker ikke å si noe om eventuelle endringer før kvartalspresentasjonen i slutten av april.

Neptune Energy: Hadde fem brønner på planen i år, hvorav tre egenopererte. - Det vil bli foretatt kutt i letebudsjettet i umiddelbar fremtid,men det er for tidlig å si hvor omfattende de blir, sier administrerende direktør Odin Estensen.

Spirit Energy: Skal bore to letebrønner som operatør i år. - Vi kjører foreløpig i henhold til plan, men diskuterer situasjonen fortløpende, sier kommunikasjonssjef Tom Gederø.

OKEA: Kutter letebudsjettet med 90 prosent. Vis mer vg-expand-down

Markedsfall og smitte

– Vi går gjennom våre leteplaner nå. Det er for tidlig å gi detaljer om hvor kuttene tas, men det vil vi komme tilbake til senere, sier pressekontakt Morten Eek.

Derfor vil selskapet foreløpig ikke si noe konkret om hvor stor reduksjonen blir på norsk sokkel. Equinor har tidligere anslått at det skal bores 20–30 letebrønner her årlig, men det har vært et fleksibelt tall.

– Det er jo ikke sånn at vi slutter å lete nå. Vi ønsker å opprettholde aktivitet, sier Eek.

Han viser til at det er flere forhold som skaper utfordringer for tiden. For eksempel var riggen «West Hercules» i gang med leteboring på Oseberg-feltet, men ble sendt til land i frykt for coronasmitte.

– Nå handler det om å tilpasse seg en spesiell situasjon med markedsfall og smitte, sier Eek.

Morten Eek på Johan Sverdrup-feltet tidligere i år. Vis mer Jon Ingemundsen

Halvert produksjon

At letingen reduseres, kan få flere konsekvenser.

– I det korte bildet vil det slå direkte ut på aktivitet og arbeidsplasser. Skip og rigger blir liggende i opplag, og der er det mange jobber. På lengre sikt vil det påvirke produksjonen på norsk sokkel, sier analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Ifølge tall fra analysehuset vil produksjonen på norsk sokkel halveres fra 2025 til 2035 uten nye funn.

– Vi får en topp i 2025. Så begynner det å falle. Mindre funn kan gi påfyll ganske kjapt, men det begynner å haste for storfunn, sier Gulbrandsøy.

1 av 5 droppes

– Mindre leting gir noe lavere aktivitet de neste årene, men reduserer jo sannsynligheten for at vi finner noe litt lenger nedi veien. Jakten på et nytt elefantfunn blir mindre intensiv, sier Kyrre Knudsen.

Ifølge ferske beregninger fra Oljedirektoratet droppes 1 av 5 letebrønner på norsk sokkel i år. Tallet reduseres fra 50 til 40.

– Så er jo spørsmålet om det er lite eller mye? Man kan jo snu på det og si at 4 av 5 brønner fortsatt skal bores, sier Knudsen.

At produksjonen vil falle betydelig fra midten av dette tiåret, er noe også Equinor lenge har understreket. Blant annet er det brukt som argument for tildeling av nytt leteareal.

– Det er viktig å erstatte fallet med lønnsomme ressurser som kan utvinnes. Da er det avgjørende å lete på norsk sokkel. Derfor ønsker vi å opprettholde aktivitet i en veldig krevende situasjon, sier Morten Eek.

Mange kutter

Også andre selskaper har varslet omfattende kutt i letebudsjettene fremover. Aker BP kutter årets budsjett fra 500 til 400 millioner dollar, en drøy milliard kroner. To brønner er allerede utsatt, men det kan bli flere.

Tyske Wintershall Dea har også varslet kutt på opptil 2,1 milliarder globalt sammenlignet med fjoråret.

– Norge er en viktig del av vår letevirksomhet. Det vil komme reduksjoner der som i resten av vår portefølje, sa konsernsjef Mario Mehren i mars.

Vår Energi skal kutte 20 prosent av årets investeringer. Det omfatter både leting og prosjekter, uten at selskapet spesifiserer nærmere foreløpig.

– Men det blir kutt i letingen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.