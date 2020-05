Oljearbeider hardt skadet på Edvard Grieg-feltet

En oljearbeider kom i klem på fartøyet «North Sea Atlantic» og er nå til behandling på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Petroleumstilsynet kommer ikke til å følge opp hendelsen.

En oljearbeider ble skadet under rørleggingsarbeid.

28. mai 2020

En britisk oljearbeider ble skadet da han kom i klem mandag den 25. mai på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Hendelsen skjedde om bord på fartøyet «North Sea Atlantic» i forbindelse med legging av et fleksibelt rør (risere) på havbunnen på Edvard Grieg-feltet.

Det var det britiske nettstedet Energy Voice som omtalte hendelsen først. Her beskrives hendelsen som «a crushing injury».

Ble tatt hånd om

Arbeidet utføres av Technip FMC med Lundin Norway som operatør.

Kommunikasjonsdirektør Frøydis Eldevik i Lundin Norway forklarer til Aftenbladet at den britiske statsborgeren, som er i begynnelsen av 40-årene, raskt ble tatt hånd om av helsepersonell og flydd til Haukeland Universitetssjukehus i Bergen.

Hun opplyser at tilstanden til vedkommende er stabil og i bedring.

Eldevik sier videre at saken er varslet til Petroleumstilsynet.

– Lundin Energy Norway følger opp tett med sammen med Technip FMC. Hendelsen granskes, og Lundin deltar i granskningsgruppen, som ledes av Technip FMC. Lundin Energy Norway gransker også vår egen oppfølging av rørleggingsoperasjonen. Det er viktig å forstå årsaken til denne hendelsen, og påse at korrigerende tiltak iverksettes.

Det var ombord på flerbruksfartøyet «North Sea Atlantic» ulykken skjedde. Vis mer North Sea Shipping

– Vil dere be om at Petroleumstilsynet gransker hendelsen?

– Det er opp til myndighetene å vurdere hvorvidt de vil granske denne hendelsen, i tillegg til Technip FMC og Lundin, svarer Eldevik.

Pressekontakt Øyvind Midthun i Petroleumstilsynet bekrefter at de har mottatt melding om hendelsen, men kommer ikke til å følge den opp videre.

– Dette er maritim virksomhet. Tilsynet har vært i kontakt med operatørselskapet, men følger ikke saken videre opp, opplyser Midthun.

Fra Sjøfartsdirektoratet får Aftenbladet opplyst at de har mottatt melding om klemskaden. Fartøyet befinner seg fortsatt i Nordsjøen. Nå venter Sjøfartsdirektoratet på å få inn en ulykkesrapport fra rederiet, denne vil igjen bli tatt opp på det ukentlige møtet, hvor videre oppfølging av saken vurderes.

Ommund Stokka i Industri Energi forventer at myndighetene snart tar tak i situasjonen rundt flerbruksfartøy, som opererer i oljevirksomheten, og får denne aktiviteten underlagt Petroleumstilsynets virkeområde. Vis mer Fredrik Refvem

Har advart i flere år

Det har tidligere vært en diskusjon om at såkalte flerbruksfartøy og fartøy som driver virksomhet i forbindelse med petroleumsvirksomheten skal under regelverket som Petroleumstilsynet håndterer.

Flere oljefagforbund har ytret sterkt ønske om dette. I tillegg er det tidligere lansert politisk forslag om å få dette til. Her har partier som Ap, SV, Sp vært de ivrigste forkjemperne for å endre dagens praksis.

Et fellesforslag fra Ap, SV og Sp om endringer i dagens praksis ble fremmet i 2017, ble nedstemt i Stortinget av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Siden «North Sea Atlantic» er registrert med norsk flagg under NIS-ordningen (norsk internasjonalt skipsregister), er det norske myndigheter som har ansvar for oppfølging av hendelsen.

Ommund Stokka, områdeansvarlig i industri Energi, sier til Aftenbadet at dette er nok en forferdelig trist sak for en oljearbeider.

– Vi håper etter forholdene det går bra med han. Det er utrolig synd at slike saker ikke blir gransket av norske petroleumsmyndigheter når det skjer under arbeid i en fullt integrert del av norsk oljeindustri. Vi har i flere år advart om at dette kan skje. Folk om bord i slike fartøy forteller om lange dager og høyt arbeidspress. Her trenger vi et kompetent tilsyn som følger med på denne delen av oljeindustrien. Alle rapporter er ferdige, alt utvalgsarbeid er klart, nå er det opp til ministeren og Stortinget å fatte beslutninger. Nå må det snart være slutt på at folk skader seg og dør uten at det etterforskes av myndighetene i norsk arbeidsliv. Nå må vi ha handling, sier Stokka.