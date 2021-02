– Britisk sokkel er i vekst. Dette er en bra avtale for Hitecvision i Storbritannia

Hitecvision har fått til et godt oppkjøp i Storbritannia, mener analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy, som ser store muligheter for satsingen.

Tore Guldbrandsøy, leder av Rystad Energys Stavanger-kontor, mener Hitecvision har gjort et fornuftig kjøp i Storbritannia Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Oppkjøpsfondet Hitecvision i Stavanger satser videre på olje. Onsdag ble det klart at fondet har sikret seg Exxon Mobils såkalte ikke opererte-andeler på britisk side – altså andeler i felt hvor oljeselskapet ikke tar hånd om den daglige driften.

Hitecvisions satsing i Storbritannia skjer med selskapet Neo Energy, som med dette oppkjøpet blir den femte største produsenten av olje og gass på britisk side av Nordsjøen.

Analytiker Tore Guldbrandsøy, leder av Stavanger-kontoret til Rystad Energy, mener at Hitecvision har fått til en bra avtale med Exxon Mobil. Prisen er på rundt ni milliarder kroner – og kan øke med ytterligere 2,5 milliarder kroner hvis oljeprisen stiger videre.

– For det første er dette en stor avtale. Den er den tredje største på verdensbasis innen oppkjøp av olje- og gassfelt så langt i år. Kjøpet gjør Neo Energy til en betydelig produsent på britisk sokkel. Det de har kjøpt, passer godt med det selskapet allerede eier, sier Guldbrandsøy.

Hitecvision vil ikke selv gå ut med hvilken oljepris som ligger til grunn for avtalen med Exxon Mobil, men med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon anslår Guldbrandsøy den til å være 50 dollar per fat.

Deles kjøpsprisen på antall fat Neo Energy nå øker med, gir det en pris på sju dollar per fat, opplyser analytikeren.

– Jeg vil si at det er en bra avtale for begge parter. For Neo vil det kunne være en videre oppside her.

Rystad Energy mener at Neo Energys produksjon vil stige til 75.000 fat daglig i 2023/2024.

Shell satser

– Hva betyr det når et så stort selskap som Exxon Mobil vil ut av britisk sokkel?

– De mener det er rett å bruke pengene sine andre steder, hvor de har flere aktiviteter, for å skape mer verdier. De siste årene har det vært en trend at de amerikanske selskapene vil ut av norsk og britisk sokkel – selv om Conoco Phillips er igjen i Norge.

Guldbrandsøy peker på at selv om det er store selskap som vil ut av britisk sokkel, er det også noen av oljegiganter som vil satse der.

– Shell har pekt ut Storbritannia som ett av sine satsingsområder. Og selskapet er operatør for de største feltene Hitecvision og Neo nå har kjøpt seg inn i. Dermed kan dette være god timing. Britisk sokkel står foran en revitalisering, og mye skjer der nå. Vi forventer at produksjonen vil vokse og at Storbritannia vil være et interessant sted å være, sier Guldbrandsøy.

– Flere muligheter

Oljeanalytikeren blir ikke overrasket om Hitecvision er klar for å kjøpe mer på britisk side av Nordsjøen – og nevner at Exxon Mobil kommer til å ville selge flere andeler der framover.

– For Hitecvision er det absolutt flere muligheter i Storbritannia. Så vil mye selvsagt avhenge av hvordan oljeprisen utvikler seg framover, sier Guldbrandsøy.

