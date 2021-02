Landet milliardavtale om å elektrifisere Troll B og C

Equinor har inngått en intensjonsavtale verdt opptil tre milliarder kroner med Aker Solutions, for å sikre landstrøm til Troll B og C.

Dette er et bilde av Troll B-plattformen i 1995. Vis mer byoutline RICHARDSEN, TOR / SCANPIX-FILES

Det kommer frem i en melding fra Aker Solutions.

Aker Solutions oppgir verdien av avtalen til å være «veldig stor», noe som defineres som at den har en verdi på mellom to og tre milliarder kroner.

Kontrakten avhenger av at Equinor og partnerne tar investeringsbeslutning, og at prosjektet blir godkjent.

Aker Solutions skal modifisere Troll B- og C-plattformene slik at de kan drives med kraft levert med kabel fra fastlandet i stedet for gasskraft ombord.

Dette vil bidra til kraftige kutt i utslippene på feltene. Equinor har tidligere oppgitt at CO2-utslippene kan kuttes med 450.000 tonn per år, gitt at Troll B delelektrifiseres og Troll C fullelektrifiseres.

Med en full elektrifisering på begge plattformene vil kuttene bli enda større. Troll B og C hadde totale utslipp på 725.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2019, ifølge norskeutslipp.no.

Store besparelser

Prisen på CO2-kvoter i EU har den siste tiden økt til hele 400 kroner tonnet. Den særnorske avgiften på forbrenning av naturgass er på 543 kroner tonnet for 2021.

Hvis Equinor og partnerne kutter de årlige utslippene med 725.000 tonn, vil de dermed kunne spare rundt 682 millioner kroner i årlige CO₂-kostnader.

Dette vil lønne seg enda mer hvis avgiftene strammes inn. Regjeringen har foreslått å mer enn doble oljebransjens samlede CO₂-kostnader til 2.000 kroner i 2030.

Troll-feltet ligger 65 kilometer utenfor Bergen, og har vært i drift siden 1995. Kjempefeltet står for rundt 40 prosent av de totale gassreservene på norsk sokkel.

4.000 i arbeid

Arbeidet med plattformene skal være ferdig mot slutten av 2025. Totalt vil rundt 4.000 personer være involvert i arbeidet, opplyser Aker Solutions.

Selskapet har tidligere fått kontrakt på ingeniørarbeid knyttet til det samme prosjektet.

Selskapet vil utføre arbeidet ved sine kontorer i Bergen og ved verftet i Egersund, ifølge meldingen.

– Reduksjon av klimafotavtrykket står høyt på agendaen for våre kunder i olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions.

– Elektrifisering av produksjonsplattformer er en av måtene å redusere utslipp på fra slik virksomhet, legger han til.

Krever mye kraft

Elektrifisering krever mye kraft, og denne må hentes fra land. Dette kan bidra til høyere strømpriser, hvis ikke det bygges ut ny kraftproduksjon eller annet forbruk reduseres.

Kraftlinjen til Troll B- og C-plattformene skal etter planen kobles til ved Kollsnes utenfor Bergen.

Ifølge Equinor har tilkoblingen en planlagt kapasitet på 170 megawatt. Med en årlig brukstid på 8.300 timer vil dette kunne kreve rundt 1,4 terawattimer (TWH) strøm fra fastlandet.

Norge produserer rundt 153 TWh i et normalår, ifølge NVE.

