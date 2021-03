Equinor tok avgjørelse om omstridte varsler midt under rettssak

Fem Equinor-ansatte i bitter konflikt har gått til sak for å få trukket tilbake skriftlige advarsler. Midt under rettssaken bestemte Equinor at advarslene skal slettes etter fem år.

Skriftlige varsler etter arbeidsmiljø-granskning på Equinor-plattformen Statfjord B i Nordsjøen, er bakgrunnen for en rettssak der fem Equinor-ansatte har gått til sak mot egen arbeidsgiver. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Fem Equinor-ansatte har gått til sak mot selskapet og møter Equinor i Stavanger tingrett denne uken.

De fem ansatte jobbet tidligere på plattformen Statfjord B og har gått til sak fordi de mener skriftlige advarsler de har fått av selskapet ikke er gyldige, og vil ha advarslene trukket tilbake. Det ønsker ikke Equinor å gjøre.

I retten torsdag kom det imidlertid fram at Equinor onsdag denne uken avgjorde at de aktuelle varslene skal slettes etter fem år. Varslene ble gitt i 2020, etter en granskningsrapport om dårlig arbeidsmiljø på Statfjord B.

Sletting av varsler etter fem år ligger innenfor rammene i Equinors «retningslinjer for oppbevaring av varsel», skriver Morten Eek, talsperson i selskapet, i en e-post til Aftenbladet/E24.

Retningslinjene ble ifølge Eek oppdatert i desember 2020.

– Naturlig å slette dem

På spørsmål om avgjørelsen om slettingen har sammenheng med den pågående rettssaken, skriver Eek at selskapet ikke ønsker å kommentere nærmere enn at beslutningen ble tatt onsdag denne uken, og at «forholdene som granskingen avdekket til dels ligger tilbake i tid, i forhold til når advarslene ble gitt».

«Vi ser det derfor naturlig å slette dem etter minste oppbevaringstid, som etter de nye retningslinjene våre altså er fem år,» skriver Eek.

At ett av de skriftlige advarslene i saken ble gitt tre og et halvt år etter hendelsen som er grunnlaget for advarselen, har vært et tema i rettssaken flere ganger denne uka.

Advokatene Vidar Lindbekk og Elin Rovik representerer de fem Equinor-ansatte som har gått til sak mot selskapet. Vis mer byoutline Anders Fjellberg

Advokat: – Ingen betydning

Vidar Lindbekk, advokat i Norman & Co, representerer fire av saksøkerne. Avgjørelsen om at varslene skal slettes etter fem år har «ingen betydning for det retten skal ta stilling til», sier han til Aftenbladet/E24.

Saksøkerne har også bedt om økonomisk oppreising fra Equinor, men det er ifølge Lindbekk underordnet.

– Det sentrale i saken er å få underkjent advarslene, sier han.

Saksøkerne mener konklusjonene i granskningsrapporten som ligger til grunn er feil, og er kritiske til hvordan granskningen ble gjennomført.

Morten Eek, talsperson for Equinor. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Fagforeningsleder: – Ble rett og slett forbanna

Saken som blir presentert for tingretten i Stavanger denne uken er en betent og kompleks affære, om et arbeidsmiljø på Statfjord B som ut fra vitneuttalelser i retten, var elendig i mange år.

Ifølge saksøkerne er roten til problemet en tidligere mellomleder på plattformen. Mellomlederen skal ifølge saksøkerne, og vitnene de har ført, ha hatt en lite ydmyk lederstil, som gjorde at konflikter eskalerte ut av kontroll. Flere tillitsvalgte som vitnet i retten onsdag, mener at ledelsen i selskapet ikke gjorde nok for å rydde opp i problemene.

– Jeg var sjokkert. Jeg har aldri opplevd noe sånt, og ble rett og slett forbanna, sa Terje Axe Sørensen, nestleder i fagforbundet Safe Sokkel i Equinor, om selskapets håndtering av konflikten da han vitnet onsdag.

Equinor ønsker ikke å kommentere vitneutsagn.

Mellomleder forsvarte seg

Varslene mot saksøkerne handler blant annet om at de skal ha oppført seg ufint mot en mellomleder, nektet å følge ordre, og ha kommet med nedsettende kommentarer mot enkelte nyansatte på plattformen.

Varsler om behandlingen av tre nyansatte førte til at Equinors interngranskere ble satt til å undersøke arbeidsmiljøet på plattformen i 2019.

Mellomlederen, som ifølge saksøkerne hadde et godt forhold til de nyansatte som mente de ble dårlig behandlet av kolleger, fikk en muntlig advarsel etter granskingen.

Mellomlederen, som nå er pensjonist, har fått flere grove karakteristikker mot seg i retten av flere vitner, blant annet flere tillitsvalgte og en sykepleier.

Da mellomlederen vitnet i retten torsdag, stilte han seg uforstående til at han skal ha hatt en problematisk lederstil.

Han fikk støtte av tidligere plattformsjef på Statfjord B, Mette Nordheim-Larssen, som roste mellomlederen som en svært kompetent fagperson og en god leder, som tok vare på de ansatte.

Ifølge Nordheim-Larssen ble mellomlederen trakassert av flere av de ansatte han var sjef for på plattformen.

– At han klarte å stå i det, er for meg ufattelig, sa hun.

Nordheim-Larssen sa hun mente det burde vært gitt ut flere advarsler til ansatte på plattformen enn det som ble gjort.

Nedbemanning

Et tilbakevendende tema i rettssaken har vært et nedbemanningsprogram som ble gjennomført i Equinor fra 2016 til 2019.

Personer på begge sider av konflikten har snakket om nedbemanningen når de har forklart hvordan arbeidsmiljøproblemene på Statfjord B eskalerte.

Ifølge en representant fra Equinor som vitnet i saken tidligere i uka, tyder arbeidsmiljøundersøkelser på at forholdene nå skal ha blitt bedre på plattformen.

