Skip blokkerer fortsatt Suezkanalen - oljeprisen stiger kraftig

Det turbulente oljemarkedet setter igjen fart oppover etter Suezkanalen ble blokkert av et av verdens største containerskip.

Ved 11-tiden onsdag koster et fat Nordsjøolje 62,30 dollar fatet, en oppgang på 3,15 prosent fra midnatt.

Oppgangen kommer etter at containerskipet MV Ever Given har blokkert Suezkanalen siden i natt. Kanalen er en av de viktigste hovedfartsårene i verden for skipstrafikken.

Det anslås at det fraktes rundt 600.000 fat olje hver dag fra Rødehavet til Middelhavet gjennom Suezkanalen. Motsatt vei regner man det går rundt 850.000 fat per dag.

Klokken 11 norsk tid melder shippingselskapet GAC at fartøyet delvis er flytende. Selskapet viser til informasjon fra lokale myndigheter, som forventer at trafikken kommer i gang når skipet har blitt flyttet.

Det er gjort flere forsøk for å prøve å få MV Ever Given løs. Containerskipet har kjørt seg fast på tvers av Suezkanalen. Vis mer byoutline Suez Canal Authority

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets mener det er for tidlig å si hvor store konsekvenser blokaden vil ha for oljemarkedet.

– Det er signalisert at det vil ta et par dager å få flyttet dette skipet. Da er det begrenset hvor stor påvirkning det vil få, sier Martinsen.

Han mener likevel at man kan få panikkjøp fra raffinerier som ser fare for forstyrrelser i markedet.

Minst 100 fartøy i kø

MV Ever Given er et 400 meter langt, 59 meter bredt og over 200.000 tonn tungt containerskip. Det kan frakte rundt 20.000 containere når det er fullastet.

Suezkanalen, som ligger i Egypt, er på sin side 190 km lang, 24 meter dyp og rundt 205 meter bred. Den forbinder Middelhavet med Rødehavet, og er den raskeste ruten mellom Europa og Asia sjøveien.

Trafikken gjennom kanalen gjennomføres med en daglig konvoi i både nordgående og sørgående rute. Minst 100 skip venter nå i kø på å kunne kjøre gjennom kanalen.

42 fartøy venter i transit ved den nordlige porten, mens 30 står å venter på motsatt side. I tillegg er det 30 fartøy som venter ved Great Bitter Lake, midtveis i kanalen, ifølge skipsagenten Leth Agencies.

Turbulent oljemarked

Samtidig har oljemarkedet den siste uken vært svært turbulent. Så sent som tirsdag falt oljeprisen mer enn fem prosent, uten at det var noen spesiell nyhet som virket å ha særlig påvirkning på utviklingen.

– I går var det en bredere «sell-off», der aksjemarkedene falt og mange råvarer falt. Vi ser det har bygget seg opp en del negative nyhetsstrømmer i oljemarkedet, sier Martinsen.

Han trekker frem at nye nedstengninger og svak vaksineprogresjon i Europa, sammen med smitteakselerasjon i India og Brasil trolig har svekket optimismen rundt at oljeetterspørselen vil ta seg opp i april-mai.

Samtidig kan ting tyde på at Kina har startet å importere olje fra Iran, selv om dette er underlagt sanksjoner, forteller Martinsen. Dette komme rikke opp i offisielle statistikker, men kan registreres som olje fra Oman eller Malaysia.

– Det betyr at Kina ikke er en veldig aktiv kjøper i resten av markedet, sier oljeanalytikeren.

FASTLÅST: MV Ever Given står bom fast på tvers av Suezkanalen. Flere slepebåter er på stedet for å forsøke å få skipet løs. Vis mer byoutline Media Suez Canal Head Office / H / Media Suez Canal Head Office

