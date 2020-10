Aker BP vil kutte investeringene med 920 mill.: – Vi holder kostnadene under kontroll

Oljeselskapet som kontrolleres av BP og Kjell Inge Røkkes Aker fikk en milliard kroner igjen på skatten i tredje kvartal takket være skattepakken. Samtidig mener selskapet den samme pakken gir store investeringsmuligheter på norsk sokkel.

Valhall Vestflanke-feltet til Aker BP og partneren Pandion åpnet i fjor. Vis mer byoutline Olaf Nagelhus / Woldcam

29. oktober 2020

Oljeselskapet Aker BP slapp torsdag resultatene for tredje kvartal, en periode der det var en god der mer stabilitet i oljemarkedet enn den dramatiske utviklingen i første halvår.

På samme måte som mange andre selskaper tok Aker BP store grep da pandemien slo til og oljeprisen kollapset.

I tillegg til å kutte årets utbyttenivå med 67 prosent til 425 millioner dollar (3,9 milliarder kroner) ble investeringsnivået redusert.

Først kuttet selskapet budsjettet fra 1,5 til 1,2 milliarder dollar, før de i juli oppjusterte det til 1,35 milliarder dollar igjen.

Nå varsler selskapet at budsjettet reduseres til rundt 1,3 milliarder dollar, noe som beskrives som en «reduksjon i kapitalutgiftene på 100 millioner dollar» – eller 920 millioner kroner.

– Vi er godt på vei med å levere på vår produksjonsguiding for året, fremdriften i våre utbyggingsprosjekter går som planlagt og vi holder kostnadene og utslippene under kontroll, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP i børsmeldingen.

Slik ligger Aker BP an så langt i år:

Selskapet anslår en produksjon på 210.000 til 215.000 fat per dag. Hittil i år har de produsert 206.500 fat per dag

Selskapet anslår investeringer på rundt 1,3 milliarder dollar. Så langt er 1,01 milliarder investert

Det anslår letekostnader på rundt 300 millioner dollar. Så langt er 166 millioner brukt

Det anslås nedstengning- og fjerningskostnader på rundt 200 millioner dollar. Så langt er 73 millioner brukt

Produksjonskostnaden er anslått til rundt 8,0 dollar per fat. Hittil har den ligget på 8,4 dollar

Utbyttene er ventet å ende på totalt 425 millioner dollar. 354 millioner er allerede utbetalt

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Ingen nye nedskrivninger

Som vanlig har Aker BP sluppet produksjonstallene sine i forkant av selve kvartalsrapporten.

Den 14. oktober kom det frem at selskapet produserte 201.600 fat olje per dag i tredje kvartal, en nedgang fra 209.800 fat per dag i andre kvartal.

Aker BP solgte olje til 42,70 dollar per fat i kvartalet sammenlignet med 29,90 dollar per fat i andre kvartal.

Produksjonen var litt ned grunnet vedlikehold og boring, men de økte prisene sørget for at selskapet fikk større inntekter likevel.

Aker BPs inntekter falt fra 723 til 684 millioner dollar, målt mot tredje kvartal i fjor

Selskapets brutto driftsresultat (EBITDA) økte fra 480 til 511 millioner dollar

Aker BP tok et tap på 135,9 millioner dollar i nedskrivninger av verdier i andre kvartal, men det gjøres ingen nye nedskrivninger nå.

