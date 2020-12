Politiet etterforsker Equinor-brann på Tjeldbergodden

Politiet har startet etterforskning av brannen i Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden for å finne ut om petroleumslovverket kan være brutt. Avhørene starter torsdag.

Det skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding.

– Etterforskningen har startet i dag ved at det innhentes nødvendig dokumentasjon fra selskapet, og det vil også bli foretatt avhør i dag av personell som var til stede på anlegget da brannen startet, sier politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt i meldingen.

– Politiets kriminalteknikere er allerede i arbeid på brannstedet, men må vente med å gå inn i den aktuelle bygningen til dette anses som sikkerhetsmessig forsvarlig, sier han.

Ifølge Equinor er anlegget som brant Europas største metanolfabrikk med 25 prosent av den samlede metanolproduksjonen i Europa. Equinor eier 82 prosent, mens ConocoPhillips eier resten.

Brannen ble slukket klokken 15.40 torsdag, drøyt en time etter at den ble meldt. Ingen ble skadet.

Samarbeider med Ptil

Politiet sier at de ønsker å klarlegge årsaken og undersøke om det kan foreligge overtredelser av petroleumslovgivningen.

Saken skal etterforskes av personell fra kontinentalsokkelgruppa ved Kristiansund politistasjon i samarbeid med Aure lensmannskontor, sier politiet. Tjeldbergodden ligger i Aure kommune.

Politiet skal også samarbeide med Petroleumstilsynet. Ptil sa tidligere torsdag at de vil granske brannen. Equinor sa onsdag at de selv skal granske brannen.

– Etterforskningen av denne type saker er erfaringsmessig relativt arbeidskrevende, og det er påregnelig at etterforskningen vil ta noe tid, sier Brudevoll.

Andre brann i høst

Brannen onsdag oppstod i et kompressorbygg på Europas største metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, tre måneder etter den alvorlige brannen på Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Finnmark.

Equinor har nå opplevd to branner på sine landanlegg i høst, og begge hendelsene etterforskes av politiet. I tillegg granskes begge av Petroleumstilsynet og Equinor selv.

I tillegg har Equinor meldt fra til Miljødirektoratet om ulovlige oljeutslipp fra landanlegget på Mongstad, noe direktoratet har sagt at det ser alvorlig på.

Bellona-leder Frederic Hauge har vært svært kritisk til sikkerhetshendelsene på Equinors landanlegg, og hevder at utsettelser av vedlikehold kan ha medvirket til uhellene. Også fagforeningen Safe er bekymret for at lenger tid mellom hvert vedlikehold kan ha ført til økt sikkerhetsrisiko.

– Dette viser hva Bellona sier: Equinor har ikke kontroll på sine landanlegg. Dette er dramatisk for ledelsen i Equinor, sa Hauge til E24 onsdag.

Equinor svarte da at det er for tidlig å konkludere, og at hendelsene først må granskes ferdig.

– Å trekke noen konklusjoner før granskingsrapporten foreligger mener jeg er feil, sa Equinor-talsmann Morten Eek til E24 onsdag.

Også i 2018 skjedde det en brann på Tjeldbergodden, men da var det på luftgassfabrikken. Den gang skjedde det en eksplosjon i et høyspentrom.

