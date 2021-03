Aker Solutions henter tidligere statssekretær i UD til toppjobb

Marianne Hagen har vært kommunikasjonssjef ved Slottet og statssekretær i Utenriksdepartementet. Nå går hun inn i konsernledelsen i Aker Solutions.

Marianne Hagen blir ny konserndirektør i Aker Solutions. Her er hun avbildet i Addis Abeba under et offisielt besøk i Etiopia i tiden som kommunikasjonssjef ved slottet. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres ...

Marianne Hagen starter som konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft den 15. mars, melder Aker Solutions i en pressemelding.

Hagen erstatter Tove Røskaft. Hun har sluttet i Aker Solutions og gått over til et annet selskap i Aker-sfæren, Aker Offshore Wind, for å bli stabssjef.

Marianne Hagen har bred erfaring fra politikk og samfunnsliv. For mange er hun kjent som den tidligere kommunikasjonssjefen ved Slottet. Hun er også Høyre-politiker og var i perioden november 2017 til oktober 2020 statssekretær for Ine Eriksen Søreide i Utenriksdepartementet.

Hagen har også tidligere jobbet i Norges Rederiforbund og hatt en rekke styreverv.

Les også 2020 endte med underskudd i Aker Solutions: Sjefen varsler også røde tall i 2021

Får ansvaret for interne miljøgrep

I tillegg til å ha det øverste ansvaret for Aker Solutions’ kommunikasjon skal Marianne Hagen også få ansvaret for «å redusere miljøavtrykket fra egen virksomhet».

Oljeservicekonsernet Aker Solutions har allerede lansert en klar strategi om å vokse innenfor leveranser til fornybar energi og lavkarbonløsninger.

I fjor kom Kjetel Digre inn som ny konsernsjef, Aker Solutions ble slått sammen med Kværner og selskapet etablerte et eget forretningsområde tilknyttet energiomstillingen.

I tillegg til å sikre seg nye kontrakter for leveranser til olje og gass, har Aker Solutions et mål om at de innen 2025 skal ha en tredjedel av omsetningen fra grønne løsninger. I 2030 skal to tredjedeler av omsetningen komme fra dette.

Selv om Aker Solutions ser store muligheter, opplever konsernet også en krevende situasjon nå der markedet fortsatt er preget av oljepriskollapsen som kom under coronapandemien.

Les også Tidligere Kværner-sjef bytter til Kristian Røkkes fornybarselskap: Erstattes av britisk Equinor-direktør

– Vi har allerede etablert et sterkt tilbud til markedet for bærekraftig energiproduksjon, slik som vindkraft til havs eller prosjekter for karbonfangst, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions, i meldingen.

– I tillegg ser vi at bærekraft står høyt på agendaen for finansmarkedet, og det reflekteres i den nye EU-taksonomien. Jeg er glad for å ønske Marianne Hagen velkommen til å lede dette området, sier Digre videre.

– Energiomstillingen gir oss nye utfordringer, men enda flere muligheter til å bygge ny industri og skape verdier. Jeg tror at den innovative kompetansen innen ingeniør-, teknologi- og entreprenørselskapene, med hundretusener av ansatte rundt om i verden, er nøkkelen til denne omstillingen, sier Marianne Hagen i meldingen.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Aker Solutions. Etter mitt syn er dette et av de selskapene som er best plassert til å lede denne transformasjonen, sier hun videre.

Les på E24+ Fagforeningsleder ble Aker Solutions-topp: – Ingen behov for spisse albuer

Les også Landet milliardavtale om å elektrifisere Troll B og C

Publisert: Publisert: 10. mars 2021 07:25 Oppdatert: 10. mars 2021 07:43