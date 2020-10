Oljestreiken kan føre til at Equinor må stenge Johan Sverdrup-feltet

Hvis den pågående streiken på norsk sokkel fortsetter til 14. oktober, må Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen stenge produksjonen.

7. oktober 2020

Dette kommer frem i en melding fra Equinor onsdag kveld.

Oljestreiken startet 30. september da 43 medlemmer fra Johan Sverdrup ble tatt ut i streik.

Mandag gikk ytterligere 126 ut i streik, som rammet Equinor-feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon, samt Gjøa-feltet, som driftes av Neptune Energy.

Tirsdag meldte Lederne også at de ville fortsette opptrappingen av streiken.

Dette vil da ramme plattformene Oseberg Sør, Oseberg Øst, Kristin, Ekofisk og Bravo, som opereres av Equinor og Conoco Philips.

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass sier at streiken får store konsekvenser for næringen.

– Særlig nå som næringen er i en krevende situasjon. Streiken har allerede ført til betydelige utsatte inntekter. Det dreier seg om 350 millioner kroner i uken, sier han til NRK.

Så langt har Ledernes streik ført til at seks felt er stengt på norsk sokkel, med en samlet produksjon på rundt 330.000 fat per dag.

Skulle også Johan Sverdrup stenges ned, med sin kapasitet på opp mot 470.000 fat per dag, vil streiken ha senket Norges samlede petroleumsproduksjon betraktelig.

De siste årene har den samlede produksjonen ligget på rundt fire millioner fat per dag, inkludert olje, gass og kondensater.

Ifølge en børsmelding fra AkerBP, håper de at de finner en løsning som kan hindre stengingen av Johan Sverdrup-feltet.

Mener Equinor ikke har fulgt spillereglene

Forbundsleder i Lederne, Johan Ingvartsen, sier i en pressemelding at de mener Equinor ikke har fulgt spillereglene i arbeidslivet ved en konflikt, ved å omdisponere personell for å fortsette driften på Johan Sverdrup plattformen.

– Dermed skapes også en økt risiko for uønskede hendelser, sier Ingvartsen i meldingen.

Han sier videre at forbundet krevde tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi skal arbeide i kontrollrom på land.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier han.

Equinors pressetalsmann, Morten Eek, forteller til E24 at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om at de ikke har fulgt spillereglene.

Han sier at Equinor har tilpasset aktiviteten som følge av at lederne er i streik, og at det er nok kompetanse ombord på plattformen til å drive sikker og effektiv produksjon.

– Vi har ikke omgått reglene for streik, så dette kjenner vi oss ikke igjen i. I dag har vi redusert aktiviteten på plattformen, og tilpasset arbeidskraften for å sikre videre drift.

