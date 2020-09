Equinor-anlegg i brann: – Kan gå virkelig ille

Det brenner i Equinors gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, kun to uker etter en gasslekkasje ved det samme anlegget.

Sterk røykutvikling ble observert fra Equinor-anlegget etter meldingene om brann i 16-tiden mandag.

28. september 2020

Bilder fra stedet mandag ettermiddag viser tykk, svart røyk som stiger fra Equinor-anlegget.

– Det dreier seg om brann i en turbin på Melkøya. Vi har ikke fått melding om personskader, sier kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor til E24.

Samtlige nødetater er på plass, opplyser politiet i Finnmark.

– Det er bekreftet brann med fare for spredning. Alt av personell på området er evakuert, tvitrer politiet rett etter klokken 16.

– Veldig dramatisk

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige kaller turbinbrannen «veldig dramatisk».

– Det skal ikke finnes en gnist engang på et gassanlegg, det er livsfarlig, sier Teige til E24/VG.

– Hvis det eskalerer, kan det gå virkelig ille. Vi får virkelig håpe at det ikke skjer, legger han til.

Equinor sier til E24 at de har stengt ned anlegget og evakuert alle ansatte som ikke bistår nødetatene.

– Vårt innsatspersonell jobber nå sammen med nødetatene, sier Eriksen til E24 i 17.15-tiden.

Store deler av Hammerfest ble mørklagt mandag ettermiddag, og politiet stengte deler av luftrommet rundt Melkøya.

To uker siden gasslekkasje

Det er bare to uker siden det oppsto lekkasje av brannfarlig gass på det samme Equinor-anlegget. Det førte til at alle på anlegget ble evakuert.

– Ser dere disse hendelsene i sammenheng?

– Det er for tidlig å spekulere i nå, svarer Eriksen i Equinor.

– Det viktigste er å jobbe sammen med nødetatene for å slukke brannen, og så får vi komme tilbake til omstendighetene.

I en Facebook-melding for to dager siden skrev Equinor Hammerfest LNG at «anlegget gjøres klart for oppstart etter vedlikehold».

Selskapet varslet at dette kan medføre etterforbrenning av overskuddsolje- og gass, såkalt fakling.

Mistet strømmen

Parallelt med at nødetatene rykket ut til brannen, ble det meldt om strømbrudd i Hammerfest mandag ettermiddag.

I 16.30-tiden er strømmen tilbake, ifølge Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen.

– Det var mørklagt i kanskje fem minutter. Vi vet ikke sammenhengen mellom strømbruddet og det som skjer på Melkøya, sier hun til E24.

Flytende naturgass

Oljekjempens anlegg på Melkøya er en mottaksterminal for gass fra Snøhvit-feltet, som ble startet opp i 2007.

Her kjøles gassen ned til flytende naturgass (LNG) med en temperatur på minus 163 grader. LNG-en fraktes med LNG-skip for salg på verdensmarkedet.

Anlegget sysselsetter rundt 500 personer, med lærlinger og underleverandører. Det blir årlig produsert nær fem millioner tonn LNG ved anlegget.

Hammerfest LNG er underlagt storulykkeforskriften, og er dermed pålagt å informere allmennheten om spesielle forhold og hvilke tiltak som er satt i verk for å hindre storulykker.

