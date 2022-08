Ny årstopp for strømprisen på Østlandet og Vestlandet

Prisene rundt Bergen og Oslo når årets høyeste nivå fredag. Sørvest-Norge har fremdeles den dyreste strømmen i landet, og prisen stiger også her fredag.

Lite vann i magasinene i Sør-Norge skaper utfordringer i kraftsystemet, og bidrar til høy prissmitte fra Europa. Her fra Stegarosfjorden sør på Hardangervidda i Telemark.

Strømprisen på Østlandet og Vestlandet blir 2,74 kroner kilowattimen i snitt gjennom fredag, viser tall fra Nord Pool. Det er det høyeste for disse to prisområdene i 2022.

Strømmen blir dyrest på formiddagen, da den ligger på over tre kroner kilowattimen i flere timer i strekk i områdene rundt Oslo og Bergen.

Sørvest-Norge har fremdeles den klart dyreste strømmen, og døgnprisen fredag ligger tett opp mot det høyeste man har sett i Norge noensinne.

Snittprisen her fredag ligger på rundt 4,03 kroner kilowattimen, det tredje høyeste noensinne. I den dyreste timen, mellom klokken 8 og 9, er prisen oppe i 4,61 kroner kilowattimen.

Lite vann i magasinene i Sør-Norge og energikrise i Europa har bidratt til svært høye strømpriser i disse tre områdene.

Spesielt lav magasinfylling i sørvest er med på å forklare at prisen er enda høyere der enn i resten av Sør-Norge, og at det har blitt en tredeling for strømprisen her til lands.

Kraftprisen hos Nord Pool fastsettes dagen i forveien. Prisene i denne artikkelen er oppgitt utenom nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes også fra på strømregningen.

Billigst nord i landet

Nord- og Midt-Norge har fortsatt svært lave strømpriser, som ligger på brøkdel av prisene ellers i landet.

I Midt-Norge stiger prisen en god del til rundt 19 øre kilowattimen, mens døgnprisen i Nord-Norge holder seg på svært lave ett øre kilowattimen.

Vannmagasinene i Nord- og Midt-Norge er mye fullere enn i de andre prisområdene, og ligger også over det som er normalen på denne tiden av året. På grunn av begrensninger i overføringskapasitet mellom prisområdene påvirkes de heller ikke av det europeiske markedet på samme måte som Sør-Norge.

Energikrisen i Europa påvirker Sør-Norge gjennom utenlandsforbindelsen man eksportere og importerer strøm gjennom. Gassprisene har ligget på skyhøye nivåer etter at Russland har redusert leveransen til Europa etter krigen i Ukraina, som igjen påvirker strømprisen.

Høye priser i nabolandene

De høye prisene i områdene NO5 (deler av Vestlandet) og NO1 (Østlandet) påvirkes av prisene i nabolandene, ifølge analytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena.

Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo Nena.

– Det er høye priser i Storbritannia, Danmark og Tyskland, og dette smitter inn til disse områdene, sier Seland til E24.

– Hovedårsaken til de høye prisene i nabolandene er at gassprisene i Europa har økt, sier han.

Prisen i prisområdet NO2 i Sørvest-Norge stiger også til et av årets høyeste nivåer, på over fire kroner kilowattimen. Prisen påvirkes blant annet at det blir mer eksport til Storbritannia fredag, påpeker han.

– Det som kanskje er litt nytt i morgen er at den britiske spotprisen ble veldig høy. Da snur flyten på kabelen mellom Norge og Storbritannia. Den har i det siste gått litt begge veier, også fra England til Norge, men i morgen gjør den britiske spotprisen et byks, og da blir det mye eksport fra Norge til England, sier han.

– Vil prisene ligge rundt dagens nivå fremover?

– Slik det ser ut nå kan man ikke forvente noen nedgang i prisene i tiden som kommer, sier han.

