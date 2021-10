Aibel får kontrakt til 130 millioner - skal del-elektrifisere Kårstø

På oppdrag fra Equinor skal Aibel gjennomføre et forprosjekt for å detaljplanlegge en omfattende ombygging og elektrifisering av deler av Kårstø-anlegget. Kontrakten har en verdi på rundt 130 millioner kroner.

Kårstø skal del-elektrifiseres. Vis mer

– Denne tildelingen befester Aibels ledende posisjon innen elektrifisering av norske olje- og gass installasjoner til havs og på land. Vi er stolte av å kunne bidra til reduserte utslipp i tråd med industriens ambisjoner, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen, i en pressmelding.

Det er en såkalt FEED-kontrakt (Front End Engineering og Design) Aibel har fått av Equinor, på vegne av operatør Gassco og eier Gassled. Aibels oppdrag består i gjennomføre et forprosjekt for å detaljplanlegge en omfattende ombygging og elektrifisering av deler av Kårstø-anlegget.

Det planlagte arbeidet omfatter blant annet bygging av en ny transformatorstasjon og utskifting av gassdrevne kompressorer. Den anslåtte verdien på FEED-oppdraget er på rundt 130 millioner kroner og vil ha en snittbemanning på rundt 85 personer. Prosjektledelse og prosjektering skal utføres ved Aibels kontorer i Haugesund. Forprosjektet har umiddelbar oppstart og skal ferdigstilles i løpet av september neste år.

Mads Andersen, konsernsjef i Aibel. Vis mer

Kan gi milliardkontrakt

Ifølge pressemeldingen inneholder kontrakten to opsjoner, hvorav den en ene omfatter en totalkontrakt på gjennomføringen av prosjektet. Denne vil etter planen besluttes i årsskiftet 2022/23. Dersom opsjonen utøves, vil dette kunne gi en kontrakt av betydelig størrelse for Aibel. Aibel bruker betegnelsen «betydelig størrelse» på kontrakter hvor verdien til Aibel er over 2,5 milliarder norske kroner.

Gjennomføringen av prosjektet vil på det meste sysselsette om lag 600 personer.

