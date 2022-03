Total blir i Russland: – Skulle jeg gitt alt gratis til Putin?

Mens Equinor vil trekke seg helt ut av Russland, velger det franske oljeselskapet Total å bli. Lørdag møttes oljetoppene på scenen i Qatar.

UENIGE OM EXIT: Patrick Pouyanné (t.v.), sjef for oljegiganten TotalEnergies, vil ikke trekke seg ut av Russland. Equinor-sjef Anders Opedal har varslet fullstendig exit.

Publisert: Oppdatert i går 21:47

Den franske oljegiganten TotalEnergies har i motsetning til Equinor ingen planer om å selge seg ut av Russland på grunn av krigen.

Det kom fram i en paneldebatt under Doha Forum i Qatar, der selskapets toppsjef Patrick Pouyanne møtte Equinor-sjef Anders Opedal.

Total-sjef Patrick Pouyanne er samtidig helt klar på at selskapet forplikter seg til å følge sanksjonene fullt ut, og at de ikke vil gjøre noen nye investeringer i landet, skriver Reuters.

– Så spørsmålet for oss er hva vi skal gjøre med eksisterende eiendeler. Og disse er vi ikke klare til å gi bort gratis til russiske folk, russiske oligarker eller til Russland, sier han.

– Skulle jeg gitt alt gratis til Putin? Fordi det er det det betyr å forlate landet i dag og gi bort mine aksjer, sa han videre, ifølge Bloomberg.

Flere selskaper som har forlatt landet regner med at eiendeler og verdier som står igjen blir konfiskert eller tatt over av russere.

Det er uenighet i Europa om sanksjoner på oljekjøp fra Russland. Bildet er fra et russisk oljeraffineri i Omsk.

– Vil ikke signere nye kontrakter

Det franske oljeselskapet meldte tidligere denne uken at det ikke lenger vil signere noen nye kontrakter om å kjøpe olje og petroleumsprodukter fra Russland, med mål om å stanse alle kjøp innen utgangen av 2022.

Total har også startet en gradvis avvikling av sine russiske operasjoner. Selskapet eier ingen olje- eller gassfelt i Russland, men er minoritetsaksjonær i flere ikke-statseide russiske selskaper, ifølge Bloomberg.

Equinor trekker seg ut med tap

Equinor-sjef Anders Opedal understreker fra scenen i Doha at det er viktig å sikre at energikrisen ikke beveger seg over til å bli en matkrise, ifølge Reuters.

Han har tidligere gjort det klar at Equinor stanser nye investeringer i Russland, og at de vil trekke seg ut av landet. Selskapet venter å måtte ta tap når det forlater landet.

Equinor har vært i Russland i mer enn 30 år, og inngikk i 2012 en samarbeidsavtale (joint venture) med russiske Rosneft, som dekker en rekke prosjekter.

Utover dette er Equinor partner i oljefeltet Kharjaga i Timan-Petsjora-bassenget.

Totalt utvinner Equinor 25.000 fat per dag i Russland. Oljekjempen har 70 ansatte i landet, med kontorer i hovedstaden Moskva.

Den britiske oljegiganten BP har også sagt det skal trekke seg fra samarbeidet med Rosneft.

Hvem kjøper fortsatt olje fra Russland?

USA, Storbritannia, Canada og Australia har innført direkte forbud mot russiske oljekjøp etter invasjonen, mens det hersker uenighet innenfor EU, ifølge Reuters.

Polen og Baltikum er for restriksjoner, mens Tyskland har advart mot beslutninger som kan øke energiprisene ytterligere, og sende økonomien i resesjon. Ungarn er motstander av restriksjoner.

Et EU-forbud ville krevd enstemmig godkjenning fra alle de 27 medlemslandene.

I påvente av eventuelle nye sanksjoner er det imidlertid mange europeiske kjøpere som frivillig unngår russisk olje, i frykt for å skade omdømmet eller komme i juridiske vanskeligheter senere.

India og Kina, som ikke har fordømt Russlands invasjon, kan derimot komme til å øke sine kjøp av russisk olje, tror analytikere Reuters har snakket med.