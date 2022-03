Arbeiderpartiet står fast på elektrifiseringen: – Har spisset seg til

Selv om Ap ønsker å fortsette elektrifiseringen, innrømmer de utfordringene: - Må gjøre avveininger om hvem som trenger kraften mest, sier stortingsrepresentant.

Tom Kalsås mener elektrifiseringen bør gjennomføres, men forstår at prioriteringene blir tøffere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På Rogaland Arbeiderpartis fylkesårsmøte sist helg, gikk delegatene inn for å fortsette elektrifiseringspolitikken.

– Elektrifiseringen er avgjørende for at Norge skal nå sine mål om utslippskutt, sier stortingsrepresentant Tom Kalsås.

Den siste tiden har flere aktører meldt større skepsis til elektrifisering av sokkelen.

I tillegg har både Fremskrittspartiet og Rødt stemt for å stoppe elektrifiseringen på Stortinget.

– Må prioritere tøft

Arbeiderpartiet står altså fast. På fylkesårsmøtet i oljefylket stemte partiet for denne formuleringen:

«Sikre at elektrifisering av sokkelen ikke blir en trussel mot eksisterende og ny industri ved å vurdere prosjekt for prosjekt, og jobbe for at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skjer med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen.»

I Hurdalsplattformen, som regjeringen styrer etter, står det at de skal jobbe for å elektrifisere. Likevel presiseres det at det skal gjøres med mest mulig havvind.

Johan Sverdrup er blant prosjektene som er blitt elektrifisert, med kraft fra land.

Norge har per i dag ingen storskala havvind-produksjon. Det er heller ikke ventet at dette kommer på plass før 2030.

– Men dette er også grunnen til at vi i Rogaland Arbeiderparti er veldig utålmodige på å komme i gang med havvindsatsingen. Vi slår oss ikke til ro med at det er 2030 som er startskuddet for havvindproduksjonen. Det er mulig å få til innen 2028, sier Kalsås til Aftenbladet/E24.

Stortingsrepresentanten, som sitter i Oslo som vara for Hadia Tajik i permisjon, mener partiets elektrifiseringspolitikk ligger fast. Likevel må prosjektene vurderes nøye opp mot prisbildet.

– Kampen om energien har spisset seg til.

– Når det er mangel på kraft, så må vi i større grad gjøre avveininger om hvem som trenger kraften mest. Vi må prioritere tøft. Da må hvert enkelt elektrifiseringsprosjekt vurderes opp mot dette, forteller han.

– Vanskeligere å håndtere

Elektrifisering vil fremdeles stå sentralt for partiet i kampen mot klimautfordringene.

– Jeg forstår at diskusjonene kommer, og de er viktige. Vi har forpliktet oss til Parisavtalen, og vi har lovet våre velgere at vi skal følge dette opp. Da er det naturlig at de på sokkelen tar sin del av kuttene, sier han.

Frode Fjeldsbø ble nylig valgt på partiets fylkesårsmøte.

Også fylkeslagets nyvalgte leder Frode Fjeldsbø fra Gjesdal forstår at diskusjonene om politikken kommer.

– Jeg tror dette spørsmålet blir vanskeligere å håndtere enn tidligere, gitt den uforutsigbarheten vi ser i det europeiske energimarkedet etter Russlands invasjon av Ukraina. Det er ikke lett å finne en ekspert som kan si hvordan bildet vil bli seende ut fremover, forteller han.

Krig og høye kraftpriser gjør også elektrifiseringen vanskeligere enn tidligere. Nettopp derfor mener Gjesdal-ordføreren at det må vurderes opp mot annen kraftkrevende industri.

– Vi må bli flinkere til å jobbe med den strømmen vi har. Hver kilowattime spart er like mye verdt som de som produseres, sier han.

Og legger til.

– Men vi ønsker å gjennomføre elektrifiseringen. Skal vi nå utslippsmålene våre bør vi gjennomføre det.