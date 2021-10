Fredag startet strømutvekslingen med britene: – En viktig milepæl

Klokken 9 fredag satte Statnett i gang prøvedriften på verdens lengste sjøkabel for strøm til England. – Skal legge til rette for mer fornybar produksjon i begge land, sier Statnett-sjef Hilde Tonne.

Fra leggingen av North Sea Link-kabelen mellom Norge og Storbritannia. Vis mer

Prøvedriften på den 720 kilometer lange kabelen er nå i gang, opplyser Statnett i en melding. Til å begynne med får markedet tilgang til utveksling av 700 megawatt kapasitet, som er halvparten av kapasiteten i kabelen.

– Dette er en viktig milepæl. Verdens lengste undersjøiske strømkabel begynner prøvedrift og knytter det britiske og det norske kraftsystemet direkte sammen for første gang, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Torsdag skrev E24 at norske strømpriser ville falle videre fredag selv om kabelen startet opp, og dermed ble det ikke noe av prishoppet som analytikere hadde fryktet. Det har begynt å regne i Norge og blåse i Europa, noe som legger en demper på prisene også i flere av Norges naboland.

Strømprisene fastsettes dagen i forveien, og fredag ligger prisen på 82 øre kilowattimen i Sør-Norge, som er langt under toppnivåene på 1,23 i september.

Statnett-sjefen sier at det er mye som påvirker prisene om dagen.

– Dette er sammensatt, og det er en perfekt storm som har dratt energiprisene i været. Når vi åpner én kabel i et energisystem som er såpass integrert så er det vanskelig å forutsi prisene. Når prisen nå går ned, så er det flott, sa Tonne til E24 torsdag.

Norges utenlandsforbindelser på strøm: North Sea Link, strømkabel mellom Norge og Storbritannia

Nordlink, strømkabel mellom Norge og Tyskland

Norned, strømkabel mellom Norge og Nederland

Skagerak 1–4, strømkabler mellom Norge og Danmark

Halden-Loviseholm, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Hasle-Borgvik, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Eidskog-Charlottenberg, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Nea-Järpströmmen, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Nedre Røssåga-Gejmån, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Ofoten-Ritsern, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Sildvik-Tornehamn, kraftlinje mellom Norge og Sverige

Varangerbotn-Ivalo, kraftlinje mellom Norge og Finland

Kirkenes-Boris Gleb, kraftlinje mellom Norge og Russland Vis mer

Vil gi dyrere strøm

Statnett erkjenner i sin melding at Norges utenlandsforbindelser i snitt vil gi noe høyere strømpris over tid. Men tilgangen på kraft fra flere land – nå Tyskland, Nederland, Danmark, Russland, Finland og Sverige – gir Norge økt forsyningssikkerhet, mener selskapet.

«Det er fortsatt slik at prisen i Norge i gjennomsnitt ligger lavere enn prisen i andre europeiske land og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer», skriver Statnett.

Inntektene fra kablene går til Statnett, som bruker dem til å dekke investeringer i nettet som ellers måtte ha blitt dekket av norske forbrukere gjennom nettleien. Statnett har planer om å investere 60 til 100 milliarder i nettet de neste årene, men sier at dette bare skal øke nettleien med rundt 100 kroner i året for en vanlig husholdning.

– Sikrer tilgang på kraft

Norge har en rekke utenlandsforbindelser. Disse bidrar til at Norge og Europa kan utveksle mer strøm enn tidligere. Strømprisene i et stadig mer fornybart kraftsystemet vil trolig variere mye i begynnelsen, men på sikt vil det trolig bli lange perioder med mye billig import av vindkraft til Norge.

– Forbindelsen skal legge til rette for mer fornybar produksjon i begge land. Forbindelser mellom land og områder er en forutsetning for fremtidens fornybare energisystem. Det sikrer tilgang på kraft også når det er lite vann i magasinene i Norge eller når vinden ikke blåser her hjemme, sier Tonne.​

I mai ble den forrige kabelen offisielt åpnet, men Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland hadde allerede vært i drift i månedsvis.

Norge startet opp sin første utenlandsforbindelse til Sverige, Nea-Järpströmmen, i september 1960. Tonne mener at det grønne skiftet krever samarbeid på tvers av landegrensene.

– Bare sånn kan fornybarsamfunnet realiseres, sier Tonne.