Rosenberg strammer inn etter nesten 100 smittetilfeller

Til nå i desember har Rosenberg hatt 93 koronatilfeller. Nå innføres strenge restriksjoner som følge av nasjonale innstramminger.

Rosenberg har opplevd mange smittetilfeller de siste ukene. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi følger fortløpende situasjonen og de rådene som kommer fra myndighetene. Nå oppfordrer vi alle til å ta vaksine. Lokalt er avstand det viktigste tiltaket vi innfører, i tillegg til bruk av hjemmekontor og organisering av pauser. Ved siden av dette kommer det til å bli økt bruk av munnbind og ansiktsmasker, sier direktør Jan T. Narvestad til Aftenbladet.

Narvestad bekrefter at bedrifter er rammet av en del smitte, men sier videre at smittetiltakene ikke får noen videre konsekvenser for produksjonen.

– Men vi følger utviklingen nøye og er klar til å iverksette nye tiltak på kort varsel, påpeker Narvestad.

Tirsdag kom regjeringen med innstramminger som gjelder fra onsdag 15. desember til 12. januar. Her er de nye tiltakene for å få ned smittenivået.

Direktør Jan T. Narvestad ved Rosenberg Worley på Buøy. Vis mer

Mellom fem og ti daglig

Rosenberg har den siste tiden opplevd mellom fem og ti smittetilfeller daglig. Totalt er 93 personer smittet til nå i desember. Disse fordeler seg på 70 operatører ute i produksjonen og 23 funksjonærer.

Aftenbladet har den siste tiden fått inn meldinger fra Rosenberg-arbeidere om at bedriften ikke har satt i verk tiltak til tross for masse smitte. Blant annet er det trukket fram at det ikke har vært begrensninger i kantinen.

Rosenberg har en stor del arbeidspendlere, i første rekke fra Polen, men også andre land. Narvestad sier at smittespredningen på Rosenberg startet lokalt og at det ikke er noe tydelig skille i antall smittede av tilreisende arbeidspendlere og lokale ansatte.

– Hva gjør dere nå for å få ned smitten?

– Vi har jevnlige oppdateringer om situasjonen og de til enhver tid gjeldende tiltakene. Dette gis gjennom allmøter og via våre hjemmesider, via egen app og spørsmål svar på vår egen koronamail, sier Narvestad.

– Når dere har hatt denne utviklingen over tid, hvorfor innførte dere ikke selv tiltak før for å stanse smitteutviklingen hos dere?

– Vi har innført tiltak forløpende og følger hele tiden det som kommer fra myndighetene, sier Narvestad.

Klubbleder Erlend Nygård i Fellesforbundets Rosenberg-klubb. Vis mer

– Ansatte bekymret

Klubbleder Erlend Nygård i Fellesforbundets Rosenberg-klubb forteller om bekymrede ansatte, men håper nå at tiltakene som er satt inn virker.

– Har bedriften ventet for lenge med å innføre tiltak når det kom såpass mange smittetilfeller?

– Vi har fulgt alle reglene som kommer fra nasjonalt hold. Regjeringen burde nok kanskje vært litt strengere enn de har vært. Men det er nok en vanskelig situasjon å vurdere hva som er de beste tiltakene til enhver tid, sier klubbleder Erlend Nygård.

Han legger til at en del innleide på reise har uttrykt bekymring over utviklingen.

– Innleide som er på reise er nok mer skeptiske til og reise inn til Norge grunnet det økende smittenivået. Vi håper nå at de gjeninførte tiltakene virker etter hensikten og gjør at folk holdes i arbeid, sier Nygård og legger til:

– Det siste vi ønsker er at dette eskalerer videre og at vi får en ny nedstenging. Nå håper vi at flest mulig holdes i arbeid framover, sier Nygård.