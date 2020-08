Vil knytte Equinor-sjefens bonus opp mot klimakutt: – Vil ønske ham lykke til, det kan han virkelig trenge

Equinors nye sjef bør få bonus basert på om han når målene om å kutte utslipp, mener Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona-sjef Frederic Hauge vil at Equinors nye sjef skal få bonus knyttet opp mot om han når selskapets mål om utslippskutt. Vis mer Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 10. august 2020 11:50

Equinors nye sjef Anders Opedal vil trolig oppleve press fra mange kanter i årene som kommer.

Politikere ønsker fortsatt inntekter til statskassen. Fagforeninger ønsker at inntekter fra norsk sokkel bidrar til å sikre norske arbeidsplasser. Og miljøbevegelsen ønsker rask omstilling bort fra fossil energi.

Bellona-leder Frederic Hauge mener at Anders Opedal får en stor jobb med å bidra til å oppfylle Parisavtalen. I tillegg mener han at Equinors nye sjef må rydde opp i forsinkelsene og sveiseproblemene på Castberg-prosjektet

– Jeg vil ønske ham lykke til, det kan han virkelig trenge, sier Hauge til E24.

Les også Eldar Sætre går av som toppsjef i Equinor

Vil ha klimabonus

Bellona-lederen peker på at Opedal i tillegg til lønn på 9,1 millioner kroner får en målbonus på 25 prosent og opp mot 50 prosent. Denne bør ifølge Bellona-lederen knyttes opp mot klimakutt.

– Min mening er at bonusene hans bør knyttes opp mot det å oppnå mål om utslippskutt, og økning av aktiviteten innen fornybar og CO₂-fangst, sier Hauge.

– Det rimer ikke at styreleder sier det han sier om energiskiftet uten at bonusene er knyttet opp mot det å oppnå målene, legger han til.

Styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor sier i en melding mandag at Opedals mandat er «å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen».

Les også Saudabu blir ny toppsjef i Equinor: – Bra med en ingeniør

Greenpeace: – Sakker akterut

Greenpeace-leder Frode Pleym utfordrer Opedal til å sette fart på klimaomstillingen når han tar over roret i Equinor i november.

– Opedal har en kjempemulighet og en kjempeutfordring i å omstille Equinor raskere fra fossilt til fornybart, sier han til E24.

– Eldar Sætre har tatt de første stegene i å omstille Equinor, men de siste årene har selskapet begynt å sakke akterut, sier Pleym.

Han viser til at BP nylig la frem store ambisjoner om å øke fornybarinvesteringene og redusere olje- og gassproduksjonen.

Equinor har fortsatt de høyeste anslagene på oljeprisen i 2030 blant de store europeiske oljeselskapene. Pleym mener det krever et enormt paradigmeskifte internt i Equinor for å klare seg gjennom omstillingen som venter.

Greenpeace-leder Frode Pleym. Vis mer Johanna Hanno

Opedals viktigste oppgave blir ifølge Pleym å følge opp Equinors klimaveikart fra februar, og tidoble selskapets fornybare energiproduksjonen innen 2026.

– Dette krever store investeringer, og det skjer ikke av seg selv, sier Pleym.

– Det andre området der Equinor må gjøre mer, det er å komme seg ut av de store, risikable internasjonale oljeprosjektene, som Vaca Muerta i Argentina. Vi har også sett hvordan det har gått med satsinger som den i Australbukta, som ble lagt bort. Også USA-satsingen har gått med store tap. Equinor har ikke vært noen suksesshistorie utenlands, sier Pleym.

Les også Analytikere positive til ny Equinor-sjef: – Minst knyttet til USA-tapene

Han mener at Equinor må slutte helt å lete etter olje.

– Man kan jo spørre om hva de skal drive med da, men det er faktisk dette vi må gjøre hvis vi skal nå klimamålene, sier Pleym.

– Oljealderen er på vei mot slutten

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) vil også ha raskere omstilling av oljegiganten.

– Hvis Equinor skal ha en fremtid, må de innse at oljealderen er på vei mot slutten, og for alvor satse på fornybar energi i stedet, sier han.

SV-representant Lars Haltbrekken. Vis mer Bjørge, Stein

– Da kan de ikke risikere penger og miljø for å utvinne mer olje, og presse på for å åpne stadig flere områder både i Norge og i utlandet for leting. Vi har funnet mer olje enn vi kan bruke. Det må også Equinor forstå, og det håper jeg også Anders Opedal forstår, sier Haltbrekken.

SV-representanten håper også at Equinor vil rydde opp i USA etter de enorme tapene på skifervirksomheten.

Les også Anders Opedal blir ny konsernsjef i Equinor

CO₂-lagring og sårbare områder

Bellona-leder Frederic Hauge mener at det viktigste for Equinor nå er å gå videre med CO₂-lagringsprosjektet Northern Lights, og trekke seg ut av oljeprosjekter i sårbare områder.

– Det er slik at den dyreste og vanskeligste oljen med størst konsekvenser for miljøet, det er den som først blir til «stranded assets», sier Hauge og viser da til prosjekter som blir ulønnsomme.

– Jeg er mer opptatt av det enn av at de skal bli et fornybarselskap, for det kommer andre også til å bli. Men CO₂-lagringsprosjektet Northern Lights er sentralt, og der kan Opedal bli viktig, sier Hauge.

Les også Equinor stiger etter bytte av toppsjef