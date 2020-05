OMV starter avgjørende boring: Kan fremskynde milliardutbygging med skattepakke

OMV og partnerne starter nå avgrensningen av Hades-funnet i Norskehavet. Hvis Stortinget vedtar en god nok skattepakke – og funnet er som man tror – er man klare for å fremskynde prosjektet og hyre inn leverandørbedrifter om få måneder.

Publisert: Publisert: 29. mai 2020 21:57

Mens mange er klar for pinsehelg sitter oljenæringen, leverandørbedrifter og titusener av ansatte i spenning og venter på hva som skjer på Stortinget.

I neste uke skal nemlig finanskomiteen avgi sin innstilling på endringer i oljeskatten og nå pågår arbeidet med å se om man kan komme frem til en pakke flertallet kan stille seg bak.

Saksordfører i finanskomiteen, Sylvi Listhaug (Frp) venter nå på hva Ap har å tilby (les mer lenger ned i saken).

Takket være kollapsen i oljeprisen under coronapandemien har oljeselskaper verden over satt bremsene på for fullt. Nye prosjekter blir ikke satt i gang og det er varslet en krise i norsk leverandørindustri fremover – uten nye ordrer blir det full stopp.

Permitteringer og nedbemanninger har allerede begynt i Norge, i selskaper som Schlumberger, TechnipFMC, Aker-selskapene, Subsea 7 og Baker Hughes. Aker har varslet at ordrebøkene til Verdal- og Stord-verftene går tomme om ett til to år uten påfyll.

Skattesaken som kan utløse nye prosjekter har endt i en politisk kamp med steile fronter. På den ene siden står miljøbevegelsen og regjeringen, og på den andre siden står oljenæringen, LO, NHO, hele tillitsvalgtapparatet og KonKraft-alliansen. Det akademiske miljøet er også delt i sitt syn.

Vil hyre inn norske leverandører

Både oljenæringens pakke og regjeringens krisepakke vil gi staten økte inntekter, men regjeringen har i sitt forslag strammet inn flere punkter. Det vil ifølge bransjen og støttespillerne sørge for at oljeselskapene blir sittende på gjerdet.

En som er klar for å hoppe ned fra gjerdet og gi oppdrag til norsk leverandørindustri om kort tid er administrerende direktør Knut Mauseth i oljeselskapet OMVs norske virksomhet.

Hvis skattepakken blir som næringen ønsker seg har han et gryteklart prosjekt. Selskapet vil ikke gå ut med tall, men et subsea-prosjekt i denne størrelsen havne fort på mellom 5 og 15 milliarder i bransjen.

Selskapet starter over helgen boringen av en avgrensningsbrønn på Hades-funnet i Norskehavet. Funnet er nå estimert til mellom 15 og 115 millioner fat oljeekvivalenter (gass og kondensat) og boringen vil gi et mer presist estimat som er nødvendig før man kan gå videre.

– Hvis forslaget fra industrien om å inkludere 2022 i den foreslåtte skattepakken, vil vi prøve

å akselerere vår investeringsbeslutning for Hades/Iris. Det avhenger selvsagt at denne

brønnen gir oss positive svar. Da har vi et konkret eksempel på at incentivene kan realisere

prosjekter tidligere og dermed opprettholde aktiviteten i industrien, sier Mauseth.

– Nå som oljeprisen er lav er det en utfordring å få prioritert et prosjekt som Hades/Iris, sier han videre.

– Hvis dere får boreresultatene og skattepakken dere trenger, er det nok kapasitet i leverandørindustrien til å gjennomføre dette på en god måte?

– Ja, det mener vi og ingeniørarbeidet kan starte tidlig neste år med «feasability-studier» og deretter videre arbeidet utover året og i 2022, sier Mauseth.

– Hva er det viktigste dere trenger i denne skattepakken?

– Det er flere ting, men umiddelbar avskrivning er viktig og også at det varer frem til produksjonsstart, sier Mauseth.

Listhaug: Leverandørbedriftene trenger arbeid

Sylvi Listhaug (Frp) er saksordfører for oljeskattesaken i Stortingets finanskomité. Frp og Senterpartiet har vært klare på at de mener at regjeringens oljepakke ikke holder. Nå venter Listhaug på svar fra Arbeiderpartiet for å sikre flertall:

– Det er vanskelig å få en avklaring når Ap ikke har fortalt oss konkret hva de ønsker. Nå er det 29. mai og vi har hørt at de ønsker å gjøre noe med friinntekten og varigheten av ordningen, men vi vet ikke konkret hvor langt de vil gå, sier Listhaug.

– Jeg er bekymret for om man har tatt innover seg alvoret i situasjonen og behovet for å ta grep som sikrer at disse prosjektene blir gjennomført. Spørsmålet er om vi skal redde den norske leverandørindustrien eller ikke, fortsetter hun.

Både Listhaug, Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og politikere fra både Høyre og Arbeiderpartiet som støtter næringens forslag har i det siste besøkt norske verft og leverandørbedrifter.

– Der ser man at folk allerede er permittert, men her kan vi gjøre noe. Jeg har besøkt både Leirvik og Kværner Verdal og der står de klare og har kjøpt inn materialene de trenger til Valhall Hod-prosjektet, men det prosjektet er jo nå på hold i påvente av en avklaring.

Det har ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik fredag.

Både miljøbevegelsen og en del økonomiprofessorer, særlig ved Universitetet i Oslo og NMBU, er kritiske til oljenæringens skattepakke. De har advart mot at den vil kunne utløse ulønnsomme investeringer og gi en overinvestering i oljenæringen.

På den andre siden står næringen selv og økonomiprofessorer ved blant annet Universitet i Stavanger og NHH i Bergen.

– Jeg ser ikke for meg et scenario der vi setter i gang et prosjekt som ikke er lønnsomt for samfunnet. Det er bare ikke logisk. Vi har veldig høye krav til avkastning og jeg ser det derfor som helt usannsynlig at noe slikt skulle skje, sier Knut Mauseth i OMV.

Et spørsmål om når det blir bygget ut

Østerrikske OMV har vært i Norge i 15 år og selskapet er inne i både Hades/Iris- og Wisting-funnene, som er under planlegging. Fremdriften i begge to vil bli kraftig påvirket av utfallet av forhandlingene på Stortinget.

OMV har også blant annet eierandeler i fire produserende felt på norsk sokkel, blant annet Gullfaks (19 prosent), Gudrun (24 prosent), Edvard Grieg (20 prosent) og Aasta Hansteen (15 prosent).

I Iris-funnet, som er det dypere av de to reservoarene som er funnet i lisensen, er det et funn som estimeres til mellom 27 til 75 millioner fat gass og kondensat. I Hades er forhåndsestimatet altså 15–115 millioner fat i tillegg.

Disse skal bygges ut som en subsea-satellitt til enten Heidrun, Kristin eller Åsgard feltene.

– Vi håper naturligvis at avgrensningen vil gjøre at vi havner i hvert fall på midten eller høyere av Hades-estimatet, sier Mauseth og peker på at boreresultatene vil være klare en gang til høsten.

– I utgangspunktet ville vi typisk planlagt for å sende inn utbyggingsplan i 2023, men med skatteforslaget kan vi akselerere dette med ett år og det vil også hjelpe med å få lisenspartnere med på en utbygging, sier Mauseth.

Det er OMV som er operatør i lisensen (PL 644) der funnet ligger. Partnerne er Equinor, DNO og Spirit Energy.

– Dere sier dere kan bygge ut dette med positive boreresultater og en skattepakke. Ville dere bygget ut Iris/Hades i et «normalt» oljemarked?

– Ja, hvis avgrensningen viser at vi ligger i midten av ressursestimatet eller høyere, så mener vi at vi har et prosjekt. Men vi ville brukt mer tid på å modne prosjektet frem. I en situasjon der man må prioritere ressursene sine hardt, så ville det ikke vært like attraktivt, sier Mauseth.

Ifølge OMV-sjefen handler derfor skattepakken om når prosjektet kommer i gang:

– Det er ikke sånn at det ikke blir noe prosjekt uten denne skattepakken, men det vil bidra til at vi nå kan opprettholde aktivitet både hos oss og hos leverandørene.

