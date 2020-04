Oljeprisen i USA sniker seg opp etter historisk priskollaps

Etter det historiske prisfallet i mandag har prisen på amerikansk lettolje sneket seg over nullstreken igjen.

Vis mer SAUL LOEB / AFP

Publisert: Oppdatert: 21. april 2020 06:38 , Publisert: 21. april 2020 06:18

Amerikansk lettolje (WTI) med levering i mai hentet seg tirsdag inn og handles nå så vidt over 0 dollar fatet, etter prisen per fat mandag kveld stengte til minus 37,63 dollar fatet.

Mai-kontraktene går ut tirsdag, og juni-kontrakten som nå handles mer aktivt hopper fire prosent til 21,32 dollar fatet. Ett fat olje fra Nordsjøen (Brent spot) ligger tirsdag morgen på 25,39 dollar per fat, ned 2,42 prosent for dagen.

Senior markedsanalytiker i Oanda, Edward Moya, sier til Reuters at de nå venter at det vil ta lengre tid for den amerikanske økonomien å komme seg opp og stå igjen, i kjølvannet av pandemien. Han spår samtidig en svak periode for oljeprisene fremover:

– WTI-kontrakten for juni klarer å holde seg over 20 dollar fatet, og ser en beskjeden oppgang etter den brutale overgangen fra mai-kontrakten.

Oljeprisene har falt etter at reiserestriksjonene og portforbud verden over ble iverksatt for å begrense spredningen av coronaviruset. Det har igjen blant annet ført til en kraftig brems i det globale drivstofforbruket, som er ned 30 prosent globalt. Ny fylles råoljelagrene raskt opp, og lagringsplass har blitt vanskeligere å finne.

Les på E24+ (for abonnenter) – Equinor har hatt flaks som har unngått den store oljekatastrofen

Forventer fult lager for WTI

Det amerikanske hovedlageret for WTI i Oklahoma ventes å være fullt i løpet av et par uker, skriver nyhetsbyrået videre.

– Det er ganske åpenbart at det største problemet i markedet i dag er mangel på lagerplass i USA, sier Michael McCarthy, sjefstrateg, CMC Markets i Sydney til Reuters.

I møte med situasjonen har Opec + blitt enige om å kutte produksjonen med 9,7 millioner fat per dag. Det vil imidlertid ikke skjer før i mai, og størrelsen på kuttet er ikke sett på som stort nok til å gjenopprette markedsbalansen.

Det er ventet at de amerikanske råvarelagrene vil stige med rundt 16,1 millioner fat i uken til 17. april, etter å ha bygget opp det største lageret på en uke i historien, sier fem analytikere til Reuters.

Tirsdag skal American Petroleum Institute offentliggjøre lagerdata, og den ukentlige rapporten fra Det amerikanske energibyrået er planlagt onsdag.

Les også Totalkollaps for USA-oljen: Verste prisfall noensinne

Trump vil øke lagrene

USAs president Donald Trump uttalte på en pressekonferanse om coronakrisen i Det hvite hus mandag kveld at USA vil bruke denne situasjonen til å prøve å øke sine nasjonale oljelagre med 75 millioner fat olje.

– Vi fyller opp våre strategiske reservelagre. Og vi planlegger å putte så mye som 75 millioner fat inn i reservene, sa Trump, som også sier at han mener den rekordlave oljeprisen er kortvarig.

Senere under pressemøtet presiserte Trump at han kun vil gå til anskaffelse av oljen om Kongressen godkjenner finansieringen, eller om regjeringen vil kunne leie ut lagringsplass til en tredjepart mot betaling.

Kronefall

Mandag fulgte kronen den amerikanske lettoljens pris ned. Tirsdag har den norske kronen hentet seg noe inn mot euro, men har tapt seg ytterligere mot dollar siden midnatt.

Tirsdag koster en dollar 10,45 norske kroner, et euro 11,33 kroner og et pund 12,97 kroner.