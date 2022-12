Strømprisen stiger i hele Norge

Strømprisen setter ny rekord i både Midt- og Nord-Norge. – Vi venter veldig høye priser denne uken, sier kraftanalytiker.

Strømprisen fortsetter å klatre i alle prisområdene her til lands tirsdag.

I det sørlige Norge blir strømprisen 4,58 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet, viser foreløpige tall fra Nord-Pool. Det er det høyeste siden tidlig i september for disse tre prisområdene.

I Midt-Norge klatret døgnprisen til 4,05 kroner kilowattimen. Det er det høyeste prisen har vært i dette området i år.

I Nord-Norge settes det også ny prisrekord for andre dag på rad. Her klatrer prisen til 3,23 kroner kilowattimen i snitt gjennom døgnet.

Strømprisen passerer syv kroner på det dyreste i Sør-Norge, mellom klokken 17–18.

I Midt-Norge og Nord-Norge bikker prisen over fem kroner i flere timer tidlig på ettermiddagen, fra klokken 13–16.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

– Veldig høye priser denne uken

Været spiller en viktig rolle for at strømprisen har kommet opp på de høye nivåene man nå ser over hele landet, ifølge kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv.

– Grunnen til at vi forventer høye priser er veldig kaldt vær og betydelig mindre vindkraft enn normalt, sier kraftanalytikeren og forklarer at kaldt vær gjør at forbruket til oppvarming øker kraftig.

Strømprisene her til lands påvirkes samtidig av situasjonen rundt. Det norske kraftmarkedet, og da særlig prisområdene i Sør-Norge, er knyttet sammen med Europa og Sverige gjennom flere utenlandsforbindelser.

Djupskås trekker blant annet frem at det er høye priser i Tyskland, og at kjernekraftproblemene i Sverige spiller inn. Flere kjernekraftverk i Sverige er nedstengt eller har redusert driften på grunn av vedlikehold. Regjeringen i Sverige beskrev før helgen situasjonen som relativt akutt, og ba folk spare på strømmen for å senke risikoen strømmangel.

Prisene i Norge vil holde seg oppe i dagene fremover, tror Djupskås.

– Vi venter veldig høye priser denne uken.

Kraftanalytikeren tror døgnprisene i det sørlige Norge vil ligge i overkant av 4,5 kroner kilowattimen, med høyere priser i enkelttimer. Temperatur og vindkraft blir det viktig også for utviklingen fremover, mener Djupskås.

– Vi tror på lavere priser etter denne uken, med en nedgang neste uke. Grunnen til dette er både mildere vær, betydelig mer vindkraft, økt kjernekraftproduksjon i Sverige og lavere tyske priser.

Venter ikke rasjonering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom mandag med en oppdatering om hvordan de ser på kraftsituasjonen fremover.

Selv med en kald vinter vil det ikke bli kraftrasjonering til våren, ifølge NVEs analyser. Strømprisene ventes likevel å holde seg på et høyt nivå fremover.

– Våre analyser viser at selv med betydelige driftsutfordringer i Norden, vil vi ikke komme i en rasjoneringssituasjon denne vinteren, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en uttalelse.

Han bemerker at kraftproduksjonen sør i landet var rekordlav gjennom høsten, samtidig som det regnet mer enn vanlig.

– Dette ga en sterk økning i magasinfyllingen, og vi er nå i en langt bedre situasjon enn på samme tid i fjor.