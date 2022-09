Equinor betalte 400.000 kroner for å få avlyst en forestilling

Frykt for aksjoner gjorde at det ble iverksatt ekstra sikkerhetstiltak rundt Equinors 50-års fest i Stavanger konserthus. For å gi nok plass til Equinor måtte teateret avlyse en forestilling.

Jubileumsmarkeringene står i kø i Stavanger konserthus denne høsten. Den mest påkostede festforestillingen står trolig Equinor for. Oljeselskapet betalt for at teateret skulle droppe en forestilling.