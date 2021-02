Brann på Equinors Johan Sverdrup-plattform

En svømmebøye som skulle testes ut på Johan Sverdrup-feltet, tok fyr inne på et skittentøyrom.

Boligplattformen på Johan Sverdrup – feltet ligger til venstre på bildet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

På Johan Sverdrup-feltet, vest i havet for Stavanger, har Equinor hatt en svømmebøye til uttesting.

Bøyen kan kastes på vannet og fjernstyres i en situasjon med person over bord.

25. januar lå en slik svømmebøye lagret på boligplattformen på det gigantiske oljefeltet da det ble varmgang i lithiumbatteriet i bøyen og det begynte å brenne.

– Svømmebøyen lå ikke til lading. Den var lagret midlertidig på et rom for skittentøy etter en test etter å ha vært i bruk samme dag, sier talsperson Morten Eek i Equinor.

Han opplyser at alarm ble utløst og at brannen ble slukket raskt.

– Det ble vurdert at det ikke var nødvendig å stenge produksjonen. Personell om bord på boligkvarteret ble mønstret og en fikk rask oversikt over at alle var på plass og ingen skadet. Etter at brannen var slukket, var det et behov for å rydde og vaske ned på grunn av sot, sier Eek.

Totalt 342 var om bord på de fire plattformene på Johan Sverdrup-feltet da brannalarmen gikk.

Petroleumstilsynet er varslet om brannen og Equinor vil selv granske den.

– Svømmebøyen er til uttesting av oss og brukes ikke på noen andre av våre felt.

– Og med brann kan en fastslå at testen var mislykket?

– Det er i alle fall noe det er behov for å følg opp og vil være en naturlig del av granskningen. En brann i utstyr på plattform er noe vi ser alvorlig på. Brannen ble raskt oppdaget og stoppet fra å utvikle seg, sier Eek.

Publisert: Publisert: 3. februar 2021 10:43