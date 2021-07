Shell forlater Risavika. – Tynne argumenter, sier Sola-ordføreren

Shell har sitt norske hovedkontor i Risavika i Sola. Nå er det slutt. Hovedkontoret flyttes til en annen kommune på Nord-Jæren.

Dagens hovedkontor for Norske Shell ligger i Risavika. Nå skal de ut. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Tenk dere nøye om, oppfordrer Sola-politikere i brev til Shell Norge.

Sammen med ordfører og varaordfører har samtlige partiers gruppeledere i Sola kommune sendt et brev til Shell Norge. Dette kommer etter at Shell har solgt sitt hovedkontor i Risavika og nå er på flyttefot ut av kommunen.

Siden 1967, da raffineriet deres åpnet 29. desember, har Shell hatt aktivitet i kommunen. Etter en stund flyttet selskapet også sitt hovedkontor fra Oslo til Sola. Men etter 53 års ekteskap ser nå Shell seg om etter et nytt hjem - denne gang utenfor Sola.

Besparinger

I brevet ber politikerne selskapet innstendig om å tenke seg om.

– Det stemmer at vi har sendt et brev med underskrift fra alle gruppelederne. Det er viktig for oss å høre om det er noe vi kan gjøre for å beholde en av hjørnesteinsbedriftene i kommunen. Vi forstår at de selger bygget og ikke ønsker å eie det selv. Da har det vært viktig å finne muligheter for at de kan bli værende, sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp).

Sola-ordfører Tom Henning Slethei er skuffet over det han kaller Shells tynne argumenter for å flytte ut av kommunen hans. Vis mer byoutline Jan Inge Haga

Brevet har imidlertid ikke hatt betydelig virkning på selskapet. Kommunikasjonsdirektør i Shell, Jan Soppeland, bekrefter at oljegiganten nå er på utkikk etter nytt hjem på Nord-Jæren, men ikke i Sola.

– Bygget i Risavika er altfor stort for oss. Vi har gått fra å ha over 600 ansatte i regionen til drøyt 200. Vi håper først og fremst å kunne flytte inn i et eksisterende bygg som bare kan tilpasses. Etter å ha kartlagt slike alternativer i hele regionen, står vi igjen med et par kandidater. Dersom forhandlinger med noen av disse fører frem, vil det innebære en flytting fra Sola, sier han.

Det er altså pengene det står på. Shell har de siste årene gjennomgått flere omstruktureringer med kutt av stillinger og kostnader. Denne gangen er det altså hovedkontorene det skal spares på.

– Vi skal ikke spare oss til fant, men vi må være kostnadseffektive også når det gjelder kontorlokaler, sier Soppeland.

Han tolker brevet fra Sola-politikerne som en kjærlighetserklæring.

– Vi håper og tror vi skal ha en sterk og god relasjon til Sola kommune, uansett hvor i regionen vi ender opp. Men vi må utvikle oss og forme vår virksomhet på den måten vi mener er best, slår han fast.

Oljegiganten skal nå se seg om etter nye kontorer på Nord-Jæren. Vis mer byoutline CARL COURT / AFP

– Skuffende

Slethei er på ingen måte fornøyd med nyheten fra Shell. Han mener argumentene om å flytte ut av kommunen ikke holder.

– Det er forståelig at de ikke ønsker å eie kontoret sitt. Jeg mener de kan være i det kontorlokalet de allerede er i, bare i en nedskalert versjon, som de har fått tilbud om. Shell har tidligere gitt oss inntrykk av at de ikke har utelukket Sola kommune, og det er skuffende om det nå har endret seg, slår han fast.

– Under normale forhold ville jeg som ordfører akseptert at en bedrift flyttet internt i regionen, men for hjørnesteinsbedrifter med lang historie er det litt annerledes. Det er første gang vi sender et slikt brev, men alle gruppelederne står bak det, fortsetter han.

Ordføreren viser til historien som de to deler. Samtlige ordførere i kommunen siden 1968 har båret det samme ordførerkjedet, som i sin tid ble donert av Norske Shell.

– Vi har hatt en gjensidig glede av et tett og godt samarbeid med tidligere ledelse. Vi er stolte over at de har vært her så lenge og håper det er gjensidig. Sola kommune bidro i sin tid med vann og asfalt, og det var stor vilje for at Shell skulle etablere seg her. Jeg håper det har vært positivt for Shell å ha en så aktiv kommune som har heiet dem frem, sier ordføreren.

Ordføreren mener oljegigantens argumenter er for tynne. Han viser til at selskapet har fått flere tilbud om en nedskalert løsning i Risavika i tråd med deres plass- og prisønsker.

– Hvis det var store og overveiende argumenter for å etablere seg i en annen kommune, burde vi gått et hint om det, men det har jeg ikke fått. Vi sliter med å forstå hvorfor de absolutt vil bort fra Sola. Vi klarer ikke å se noen sterke argumenter, slår Slethei fast.

– Lavere pris enn i Stavanger

En av de mange i Sola som har besvart Shells ønsker, er Seabrokers. Styreformann i Seabrokers Eiendom, Frode Albretsen, sier at deres tilbud ville sikret at Shell ble værende i Risavika.

– Vi ga dem et tilbud om et nedskalert kontorområde, i tråd med deres behov, til vesentlig lavere pris enn hva de kan få i Stavanger sentrum. Jeg kan si at prisen er under markedspris. Vi tilbyr et areal på 5000–6000 kvadratmeter i Risavika. Vi har ikke fått et avslag på tilbudet ennå, men det er ikke så lenge siden vi sendte tilbudet, sier Albretsen.

– Derfor forstår jeg ikke økonomi-argumentet deres, sier Sola-ordføreren.

Slethei mener kommunen reagerer på samme måte som Stavanger ville gjort om Rosenberg forlot dem eller smelteverket i Sauda forsvant fra kommunen.

– Shell og Sola har et generasjonsekteskap bak seg som begge har nytt godt av. Dette bør veie tungt, så vi håper ikke Shell er villig til å avslutte dette med så tynne argumenter. Hvis jeg og gruppelederne får gode begrunnelser for at de velger bort Sola, er saken en annen. Men det har vi ikke fått, avslutter Slethei.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun forstår Sola-politikerne, men mener likevel det viktigste er at Shell blir værende i regionen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Stavanger favoritt

Det er nettopp Stavanger som seiler opp som en favoritt til å huse bedriftens neste hovedkontor. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun forstår Sola-politikernes frustrasjon, men hun tror likevel ikke det har så mye å si hvor Shell ender.

– Vi har et veldig integrert arbeids- og bomarked her i regionen. For økonomien til den enkelte kommune er det hvor de ansatte bor som betyr noe. Ordningen med at kommunene fikk beholde en andel av selskapsskatten ble avviklet i 2008. Det viktigste er derfor at Shell blir værende her i regionen, det er mindre viktig hvilken kommune det blir i, slår hun fast.

At Shell Norge blir værende på Nord-Jæren bekrefter at satsingen rundt energihovedstaden fungerer, hevder Stavanger-ordføreren. Dette er en satsing også Sola er med på.

– Så dette er positivt for dem også, påpeker hun.