– Hvis Phillips sitt beredskapsfartøy hadde vært nærmere, kunne pappa kanskje levd

– Ja, pappa kunne vært reddet, tror Gudny Hansen. Hun mistet faren sin, Herbert Hansen, i «Alexander L. Kielland»-ulykken i 1980. Han ble bare 33 år. Hvis Phillips sitt beredskapsfartøy hadde vært nærmere, hadde han kanskje levd ennå, tenker Gudny.

Gudny Hansen mistet faren i «Kielland»-ulykken i 1980. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Det er riktig at Phillips ikke vedtok boten for feil plassering av beredskapsfartøyet «Silver Pit», og at denne ble frafalt av politiet. Hva som var det juridiske begrunnelsen for at boten ble frafalt har vi ikke tilgjengelig, skriver pressekontakt Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips og fortsetter:

– Vi har samarbeidet med Riksrevisjonen og gitt de tilgang til relevante arkiver for deres mandat for undersøkelsen, som var hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i forbindelse med ulykken. Vi har også delt forlikene etter den tragiske ulykken med Riksrevisjonen. Vi tar til etterretning de funn og vurderinger som fremkommer i Riksrevisjonens rapport.

Kvendseth viser til at rapporten nå er til behandling i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

– Vi vil forholde oss til det som blir utfallet av deres behandling. Det er viktig for oss igjen å gjenta at Alexander L. Kielland-ulykken var en tragisk ulykke hvor 123 mennesker mistet livet, og vi føler med de etterlatte og overlevende, sier pressekontakten.