Heli-One flytter arbeidsplasser til Polen

– Rein sosial dumping, sier klubbleder Øyvind Strøm i Norsk Helikopteransattesforbund.

Publisert: Publisert: 2. desember 2020 06:21

– I praksis er dette rein sosial dumping. Selskapet flytter stillinger til Polen hvor det i stedet for norske lønninger betales polske lønninger. Arbeidsoppgaver som jobber mot drift og produksjon flyttes, noe som fører til at folk i Polen ikke får noen reell forståelse av - og nærhet til - det de jobber med, sier Øyvind Strøm, leder i Norsk Helikopteransattes forbund.

Heli-One er i dag rundt 370 ansatte på Sola. Så langt Aftenbladet kjenner til er det mellom 10 og 20 personer som rammes av flyttingen av arbeidsoppgaver fra Sola til Rzeszow i Polen.

Eies av helikoptergigant

Selskapet eies av helikoptergiganten CHC og driver med vedlikehold, reparasjon og overhaling av helikoptre.

– Tragisk, dette er stillinger med personell med lang og god kompetanse til å utføre disse jobbene. Arbeidet skal nå utføres av folk uten denne kompetansen i Polen. Det er veldig beklagelig det som skjer nå, men det er bedriftens valg og innenfor styringsretten som vi ikke har noen midler til å nekte, fortsetter Strøm.

Klubbleder Ingve Mjåland i Teknisk Administrativ Forening, TAF, i Heli-One sier at det for tiden er dialog mellom klubben og bedriften. Han ønsker derfor på nåværende tidspunkt ikke å uttale seg i saken.

Det gjør heller ikke daglig leder Tord Wilstrup Torgersen i Heli-One Norge. Han viser videre til en kommunikasjonsrepresentant i CHC som sitter i Aberdeen.

Talskvinne Sue Fay sier at selskapet en stund har sett på kostnadsreduksjoner globalt for å kunne oppnå best mulig effektivitet. Et av disse programmene har vært etablering av servicesenteret i Rzeszow i Polen. Talskvinnen sier at senteret har vært en suksess for CHC og at det framover vil bli sett på muligheter for vekst.

– Når det gjelder innvirkningen på vår norske virksomhet, kan vi ikke kommentere noe konkret på det nåværende tidspunkt ettersom vi er i pågående samtaler med fagforeningen, sier hun.

– Dårlige erfaringer

Heli-One hadde i 2019 en omsetning på 1,9 milliardre kroner, mens resultat før skatt lå på snaut minus 200 millioner kroner.

– Foreløpig ser det ikke ut til at det blir nedbemanninger for våre ansatte, men at terrenget sonderes. Men dette er en prosess vi klart helst skulle vært foruten. Når arbeids flyttes ut av Norge, er det fordi Ledelse i CHC nok mener at vi er blitt for dyre i Norge, sier klubbformann Per Otto Bråthen Industri Energi i Heli-One Norge.

Øyvind Strøm i Norsk Helikopteransattes forbund mener at det ikke er til å legge skjul på at selskapet nok skulle flyttet så mye som mulig til Polen for å spare kostnader - uten at det nødvendigvis er en suksess.

– Resultatene ved tidligere flyttinger har vært middelmådige, og det har ikke blitt noen suksesshistorier av det de har ønsket å flytte til Polen. Men når det kommer beskjed fra store amerikanskeide konsern, er det lite det norske selskapet kan gjøre med dette, sier Strøm.

– Mye arbeid framover

Ifølge Per Otto Bråthen har selskapet relativt lang horisont med masse arbeid framover. Men han ser ulempen ved at slike prosesser kan føre til at det blir sett på andre utflaggingsmuligheter til lavkostland.

– Faren kan være til stede for at dette utarter og at det i neste omgang blir sett på andre områder som kan flyttes på. For en bedrift som oss, som jobber med vedlikehold og reparasjon av helikoptre er det liten tvil om at dette vil gjøre ting vanskeligere. Planlegging av reparasjon av helikopter er viktig at skjer på basene. Når dette nå skal planlegges fra Polen, er det klart at ting blir mer komplisert. Vi på Sola må for eksempel sende forespørsel til Polen, i stedet for bare å gå inn på kontoret til en kollega. Arbeidet kompliseres og det kan gå ut over kvaliteten, sier Bråthen.

